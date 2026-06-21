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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

चंपावत SOG यूनिट में तैनात होनहार अधिकारी गिरीश भट्ट बनबसा के एक स्थानीय जिम में रोजाना की तरह शुक्रवार को एक्सरसाइज कर रहे थे. तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jun 2026 06:51 PM (IST)
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फिटनेस का क्रेज आज के दौर में युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जिम के अंदर से आ रही मौत की खबरें अब खौफ का सबब बनती जा रही हैं. उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 38 साल के जांबाज SOG अधिकारी की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और वह देखते ही देखते जिंदगी की जंग हार गए. अपनी जांबाजी और कड़क सर्विस के लिए मशहूर इस अफसर की अचानक हुई मौत ने पूरे महकमे, परिवार और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है. इंटरनेट पर इस दुखद घटना की खबर आते ही हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि इतना फिट इंसान आखिर अचानक मौत के मुंह में कैसे समा गया.

वर्कआउट करते-करते अचानक आया चक्कर और जमीन पर गिरे गिरीश भट्ट

चंपावत SOG यूनिट में तैनात होनहार अधिकारी गिरीश भट्ट बनबसा के एक स्थानीय जिम में रोजाना की तरह शुक्रवार को एक्सरसाइज कर रहे थे. चश्मदीदों के मुताबिक, वर्कआउट के दौरान अचानक उन्हें सीने में बेचैनी और असहजता महसूस हुई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. जैसा कि वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है.

जिम में मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए और उन्हें आनन-फानन में खटीमा के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि, मौत की सही वजह की आधिकारिक पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे अचानक आया हार्ट अटैक माना जा रहा है. मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले गिरीश अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं.

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जिम मौतों पर फिर छिड़ी बहस

गिरीश भट्ट को महकमे में बेहद ईमानदार, कुशल और कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले जांबाज सिपाही के रूप में जाना जाता था. उनकी असमय मौत की खबर सुनते ही चंपावत की एसपी रेखा यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय नेता उनके घर सांत्वना देने पहुंचे. बनबसा के शारदा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया गया. गौरतलब है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल ही में कर्नाटक के दावणगेरे में 26 साल के नेशनल बॉडीबिल्डर सुशील कुमार की भी वर्कआउट के बाद अचानक मौत हो गई थी.

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'जिम जाएं या जान बचाएं?' सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का दुख और गुस्सा दोनों फूट पड़ा है . एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "हे भगवान! आजकल जिम मौत का कुआं बनते जा रहे हैं, एक SOG अफसर जो इतना फिट था, वो भी नहीं बचा, बहुत दुखद है ." दूसरे यूजर ने लिखा, "38 साल की उम्र कोई मरने की नहीं होती, युवाओं को अब सप्लीमेंट्स और जरूरत से ज्यादा भारी वर्कआउट करने से पहले सौ बार सोचना होगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 06:51 PM (IST)
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