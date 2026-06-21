फिटनेस बनी काल! जिम करते हुए SOG अधिकारी को अचानक आ गई मौत- वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

फिटनेस का क्रेज आज के दौर में युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जिम के अंदर से आ रही मौत की खबरें अब खौफ का सबब बनती जा रही हैं. उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 38 साल के जांबाज SOG अधिकारी की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और वह देखते ही देखते जिंदगी की जंग हार गए. अपनी जांबाजी और कड़क सर्विस के लिए मशहूर इस अफसर की अचानक हुई मौत ने पूरे महकमे, परिवार और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है. इंटरनेट पर इस दुखद घटना की खबर आते ही हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि इतना फिट इंसान आखिर अचानक मौत के मुंह में कैसे समा गया.

वर्कआउट करते-करते अचानक आया चक्कर और जमीन पर गिरे गिरीश भट्ट

चंपावत SOG यूनिट में तैनात होनहार अधिकारी गिरीश भट्ट बनबसा के एक स्थानीय जिम में रोजाना की तरह शुक्रवार को एक्सरसाइज कर रहे थे. चश्मदीदों के मुताबिक, वर्कआउट के दौरान अचानक उन्हें सीने में बेचैनी और असहजता महसूस हुई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. जैसा कि वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है.

In Champawat, Uttarakhand, Uttarakhand Police constable Girish Bhatt (38), who was exercising at the gym, stopped breathing.



The cause of de@th is believed to be sudden heart failure. pic.twitter.com/9ECqgS5uRp — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 20, 2026

जिम में मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए और उन्हें आनन-फानन में खटीमा के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि, मौत की सही वजह की आधिकारिक पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे अचानक आया हार्ट अटैक माना जा रहा है. मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले गिरीश अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं.

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जिम मौतों पर फिर छिड़ी बहस

गिरीश भट्ट को महकमे में बेहद ईमानदार, कुशल और कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले जांबाज सिपाही के रूप में जाना जाता था. उनकी असमय मौत की खबर सुनते ही चंपावत की एसपी रेखा यादव समेत भारी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय नेता उनके घर सांत्वना देने पहुंचे. बनबसा के शारदा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया गया. गौरतलब है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल ही में कर्नाटक के दावणगेरे में 26 साल के नेशनल बॉडीबिल्डर सुशील कुमार की भी वर्कआउट के बाद अचानक मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

'जिम जाएं या जान बचाएं?' सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का दुख और गुस्सा दोनों फूट पड़ा है . एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "हे भगवान! आजकल जिम मौत का कुआं बनते जा रहे हैं, एक SOG अफसर जो इतना फिट था, वो भी नहीं बचा, बहुत दुखद है ." दूसरे यूजर ने लिखा, "38 साल की उम्र कोई मरने की नहीं होती, युवाओं को अब सप्लीमेंट्स और जरूरत से ज्यादा भारी वर्कआउट करने से पहले सौ बार सोचना होगा.

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो