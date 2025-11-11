कार पर गिराया 2 टन पानी और बना लिया वीडियो! अंजाम देख दहल गया पूरा इंटरनेट- यूजर्स भी हैरान

सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने वाकई लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में कुछ लोग खुले मैदान में एक कार खड़ी करते हैं और फिर उसके ऊपर से पूरा 2 टन पानी गिरा देते हैं. सुनने में यह मजाक लग सकता है, लेकिन वीडियो देखकर आपको भरोसा हो जाएगा कि यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली “एक्सपेरिमेंट” था. ऊंचाई पर लटके एक बड़े कंटेनर से जब पानी छोड़ा गया तो ऐसा लगा मानो बादल फट पड़े हों. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब लाखों व्यूज के साथ ट्रेंड कर रहा है.

कार पर गिराया 2 टन वजनी पानी, फिर अंजाम ने चौंकाया

वीडियो में दिखता है कि एक टीम ने किसी खुले मैदान में कार को बिल्कुल बीच में खड़ा किया है. उसके ऊपर एक क्रेन के सहारे विशाल स्टील कंटेनर को हवा में लगभग 20-25 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है. फिर कंटेनर में पानी भरा जाता है और नीचे से एक लॉक जैसी व्यवस्था लगाई जाती है. लोग कैमरे ऑन कर देते हैं, गिनती शुरू होती है “3…2…1…” और अगले ही पल कंटेनर का दरवाजा खुलते ही 2 टन पानी झरने की तरह नीचे गिरता है. पानी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कार की छत पल भर में धंस जाती है, शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और पूरा मैदान पानी में भर जाता है.

दहला इंटरनेट, यूजर्स भी हैरान

वीडियो को How Ridiculous नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पानी की ताकत को कम नहीं आंकनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...पानी डुबोना, काटना और तोड़ना सब जानता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कार की हालत को खराब हो गई.

