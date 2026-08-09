Kanwar Yatra Viral Video: बगैर टिकट यात्रा कर रहे थे कांवड़िये, TTE ने ट्रेन से उतारा
Kanwar Yatra Viral Video: कांवड़ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से रोकने का TTE का वीडियो वायरल है. घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Kanwar Yatra Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक TTE कांवड़ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से मना करता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो X पर @MrFirozKhan नाम के यूजर ने शेयर किया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और इस पर सैकड़ों कमेंट भी आ चुके हैं. यूजर ने बताया कि यह घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है. वीडियो देखने के बाद लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है.
वीडियो में क्या दिखाया गया है
वायरल वीडियो के साथ किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि कांवड़ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया गया. पोस्ट के मुताबिक TTE ने कांवड़ यात्रियों से कहा कि उन्हें 500 रुपये किराया देना होगा और साथ ही जुर्माना भी लगेगा. कांवड़िये ट्रेन में यात्रा फ्री होने की बात भी कहते दिखाई दे रहे हैं जिस पर टीटीई उनसे वो लेटर मांगता है जिसमें कांवड़ियों के लिए फ्री यात्रा की बात कही गई है. वीडियो में कांवड़िये ट्रेन में फ्री यात्रा करने की बार बार जिद करते रहे लेकिन टीटीई ने उनकी एक न सुनी. यह पोस्ट रेलवे में यात्रा के दौरान बिना नियम के चढ़ने वाले यात्रियों और TTE की ड्यूटी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि रेलवे की तरफ से अभी सामने नहीं आई है.
कांवड़ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया। टीटीई ने बोला 500 रुपए किराया और जुर्माना भी लगेगा।— Er. Firoz Naik Mirza (@MrFirozKhan) August 9, 2026
उत्तरप्रदेश, आजमगढ़ की घटना बताई जा रही है।#कांवड़ #viral #indianrailway #train #tte #duty #welldone pic.twitter.com/NjmTdW1BEU
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लोगों के कमेंट्स क्या कहते हैं
इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने TTE के फैसले का समर्थन किया है. एक यूजर ने लिखा कि TTE ने अच्छा काम किया, क्योंकि कुछ यात्री मुफ्त में सफर करना चाहते हैं और बाकी यात्रियों को परेशान करते हैं. एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा कि जो लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, ट्रेन में शराब पीते हैं और बाकी यात्रियों के साथ बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए.
कई लोगों ने TTE की तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसे TTE को वे बार-बार सलाम करते हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने रेल मंत्रालय को टैग करते हुए इस मामले में जांच की मांग भी की है. कुल मिलाकर इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स में TTE के फैसले को सही बताया गया है.
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