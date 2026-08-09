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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां को याद कर शादी के स्टेज पर रो पड़ा दूल्हा, आपको भी रुला देगा वीडियो

मां को याद कर शादी के स्टेज पर रो पड़ा दूल्हा, आपको भी रुला देगा वीडियो

वायरल वीडियो में दूल्हा शादी की रस्मों के दौरान स्टेज पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसी बीच वह अपनी मां को याद करके भावुक हो जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Aug 2026 07:43 PM (IST)
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शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है. वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और मां को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है. उसके चेहरे पर मां की कमी का दर्द साफ नजर आता है. इस भावुक पल को देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है.

शादी के बीच मां को याद कर छलक पड़े आंसू

वायरल वीडियो में दूल्हा शादी की रस्मों के दौरान स्टेज पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसी बीच वह अपनी मां को याद करके भावुक हो जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं. वह अपने आंसू पोंछता नजर आता है, लेकिन भावनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है. पास बैठी दुल्हन भी इस भावुक पल का हिस्सा बनती दिखाई देती है.

 
 
 
 
 
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मां की कमी को पिता ने पूरा करने की कोशिश की

वीडियो के साथ शेयर किए गए संदेश में बताया गया है कि दूल्हे की मां इस खास मौके पर उसके साथ नहीं थीं. ऐसे में दूल्हे के पिता ने शादी की रस्मों में मां की जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने चुपचाप बेटे की शादी की जरूरी रस्में पूरी कीं और उस कमी को पूरा करने की कोशिश की, जो पूरे परिवार को महसूस हो रही थी.

पिता को रस्में निभाते देख और भावुक हुआ बेटा

शादी में मां की जगह पिता को रस्में निभाते देख दूल्हे के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना और मुश्किल हो गया. जिस दिन बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था, उसी दिन उसे अपनी मां की सबसे ज्यादा याद आई. यही वजह है कि खुशी के इस मौके पर उसकी आंखों में आंसू आ गए. वीडियो में दूल्हे की हालत देखकर समझ आता है कि किसी अपने की कमी बड़ी खुशी के बीच भी कितना बड़ा खालीपन पैदा कर सकती है.

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता. खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों पर आधारित है.

सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू गया वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दूल्हे और उसके परिवार के लिए भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता और शादी जैसे खास मौके पर उनकी कमी और भी ज्यादा महसूस होती है. वहीं कुछ यूजर्स ने दूल्हे के पिता की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बेटे के लिए मां की जिम्मेदारियां निभाकर उसका साथ दिया. लोगों इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं, खासकर वो यूजर्स जिनकी मां उन्हें छोड़कर जा चुकी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 07:43 PM (IST)
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