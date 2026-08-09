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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRekha Gupta Dance Video: घूमर गाने पर झूमी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, तीज महोत्सव का वीडियो वायरल

Rekha Gupta Dance Video: घूमर गाने पर झूमी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, तीज महोत्सव का वीडियो वायरल

Rekha Gupta Dance Video: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तीज महोत्सव में महिलाओं के साथ घूमर गाने पर झूमती नजर आईं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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Rekha Gupta Dance Video: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें वे महिलाओं के साथ घूमर गाने पर जमकर झूमती नजर आ रही हैं. यह मौका दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित तीज महोत्सव 2026 का है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं.  वीडियो को देखकर लोग उनकी सादगी और उत्साह की खूब तारीफ कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या दिखाया गया और सीएम ने क्या कहा

वीडियो में दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित तीज महोत्सव का नजारा दिखाया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में पहुंची थीं.  इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता मंच पर महिलाओं के साथ हाथ मिलाती और घूमर गाने की धुन पर डांस करती नजर आईं. वीडियो में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के सम्मान में और उनके लिए दिल्ली सरकार ने आयोजित किया है.

उन्होंने बताया कि तीज का त्योहार मां-बेटी, सास-बहू और बहनों के बीच प्यार और अपनापन बढ़ाने का पर्व है. साथ ही उन्होंने इसे मेहंदी लगाने, गाने-बजाने और हंसी-खुशी का उत्सव बताते हुए सावन के इस त्योहार पर सभी को बधाई भी दी. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली अब हर खुशी के मौके को उत्सव के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है. 

 
 
 
 
 
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लोगों का रिएक्शन

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और पसंद किया. लोगों ने सीएम रेखा गुप्ता के इस अंदाज की खूब तारीफ की. कई यूजर्स ने इसे महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल बताया और दिल्ली सरकार के इस आयोजन की सराहना की.  कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने में मदद करते हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसे लगातार शेयर और लाइक कर रहे हैं. 

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Published at : 09 Aug 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
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