रॉन्ग साइड आ रही कार को ट्रक ने बनाया चकरघिन्नी! हाइवे पर लगा लंबा जाम- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जिसमें हाइवे पर लोगों की भीड़ जमा है और एक सफेद कार ट्रक से सटी हुई दिखाई दे रही है जिसे ट्रक साइड से रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने कार की जो हालत की है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. जहां एक कार को ट्रक ने केवल इसलिए चकरघिन्नी बना दिया क्योंकि कार सवार रॉन्ग साइड पर आने के बाद भी ट्रक वाले से अकड़ दिखा रहा था. इसके बाद ट्रक वाले का माथा घूमा और उसने खेल कर दिया. अब कार और कार वाले की हालत देखकर यूजर्स तरह तरह की बातें कर रहे हैं.
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जिसमें हाइवे पर लोगों की भीड़ जमा है और एक सफेद कार ट्रक से सटी हुई दिखाई दे रही है जिसे ट्रक साइड से रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है. इसके बाद कार की हालत बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे कचरे में पड़े किसी कबाड़ की होती है. दरअसल, दावा ये किया जा रहा है कि कार सवार रफ्तार से हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहा था.
क्या ट्रक ड्राइवर ने सही किया?— 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) October 15, 2025
कार वाला ग़लत साइड लेकर आया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ जाम में फँस गईं। जब वह ट्रक वाले से बहस करने लगा, तो ट्रक ड्राइवर ने वो कर दिया जिसकी कार वाले ने कल्पना भी नहीं की होगी 🤪 pic.twitter.com/jl6kgZ0msv
ऐसे में जब ट्रक उसके सामने आया तो उसने अपनी गलती मानने के बजाए ट्रक वाले से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रक वाले का पारा चढ़ा और उसने कार के साथ खेल कर दिया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक वाला कार को साइड से रौंदता है जिसके बाद कार एक ओर से पूरी तरह से निपट जाती है और चमचमाती गाड़ी एक बार में कबाड़ में तब्दील हो जाती है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स ने दी नसीहत, बोले पब्लिक का न्याय खतरनाक
वीडियो को @mktyaggi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस को भी दिखाना चाहिए. पब्लिक का न्याय ऐसा ही होता है. एक और यूजर ने लिखा...पब्लिक अगर न्याय करने लगे तो अपराध और बढ़ेगा, इसका चालान होना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है पुलिस वाले का गुस्सा ट्रक वाले ने कार वाले पर निकाल दिया.
