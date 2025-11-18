हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई- वीडियो वायरल

चाय की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे शख्स को पत्नी ने जिस अंदाज में ट्रीट किया पूरा मोहल्ला देखता रह गया. इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स भी सन्न रह गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Nov 2025 04:19 PM (IST)
कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है. लेकिन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी इसी रिश्ते में आते हैं. कभी पति अपनी पत्नी पर भारी पड़ता है तो कभी बीवी पति को अपना गुलाम बना लेती है. इनसे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जहां चाय की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे शख्स को पत्नी ने जिस अंदाज में ट्रीट किया पूरा मोहल्ला देखता रह गया. इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स भी सन्न रह गए कि पति बेचारे की अब खैर नहीं है.

चाय की दुकान पर गप्पे लड़ा रहे पति को सबके सामने से खींच ले गई बीवी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा गप्पे लड़ा रहा है. दुकान का माहौल एक दम खिला हुआ और गुलजार है. लोग आ जा रहे हैं और दोस्त बैठे चाय की चुस्कियों के साथ दिनभर की चर्चाएं कर रहे हैं. तभी एक महिला वहां गुस्से में तमतमाई हुई वहां आती है और अपने पति का कॉलर पकड़कर उसे सबके सामने से ले जाती है.

 
 
 
 
 
दोस्तों की भी हो गई सिट्टी पिट्टी गुल!

जैसे ही महिला अपने पति को दोस्तों के सामने से कॉलर पकड़कर उठाकर ले जाती है वैसे ही सभी दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं. बहुत देर तक तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या. इसके बाद जब पत्नी अपने पति को वहां से ले जाती है तो सभी दोस्त घबराए हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और वीडियो वहीं थम जाता है. ये पूरी घटना चाय की दुकान के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ले रहे मजे, बोले भाभी के आगे सब चुप

वीडियो को MD Aarfi Nawab नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस शख्स की वाइफ बेहद खतरनाक लग रही है. एक और यूजर ने लिखा..दोस्तों को बचाना चाहिए था, बीवी के सामने सब डर गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बीवी का डर अच्छा लगता है. भाभी के सामने सब चुप हो गए.

Published at : 18 Nov 2025 04:19 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Husband Wife Video
