जब बात होती है मगरमच्छ और तेंदुए की तो लोग केवल सुन और पढ़कर ही कांप जाते हैं. इनमें से एक पानी का दरिंदा है तो एक जंगल का आदमखोर दानव, जिसके एक पंजे से किसी भी शिकार का शरीर छलनी हो सकता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने तेंदुए का एक अलग ही औरा सेट करके रख दिया है. जहां शेर भी 5 से 6 मगरमच्छों के साथ उलझने से परहेज करता है वहां ये तेंदुआ पानी के दरिंदो के झुंड में न केवल गया बल्कि उनसे उनका शिकार भी छिनने लगा. वीडियो आपको हैरान कर देगा.

पांच मगरमच्छो से अकेला भिड़ गया तेंदुआ!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खूंखार तेंदुआ नदी किनारे शिकार खा रहे 5 से 6 मगरमच्छों से अकेला भिड़ जाता है. वो इनके झुंड में ऐसे घुसता है जैसे खलनायकों के बीच कोई नायक. तेंदुए का एटिट्यूड और निडरता वीडियो में साफ दिखाई दे रही है. तेंदुआ इन दरिंदों के झुंड के पास पहुंचकर उनके मुंह से मांस का निवाला तक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ के जबड़ों की ताकत ऐसा होने नहीं देती, लिहाजा तेंदुआ इन दरिंदो के पास बैठकर ही शिकार के मांस का मजा लेने लगता है.

किसी मगरमच्छ की नहीं हुई हिम्मत कि कर दे हमला!

मांस खाते हुए तेंदुए के चेहरे पर एक प्रतिशत डर नहीं है. खूंखार दरिंदों के बीच बैठकर भी उसका रुतबा ऐसा है मानों पूरा जंगल और पानी उसी की जागीर हो. खौफ मगरमच्छों में तेंदुए का ऐसा रहता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती पलटकर हमला कर दे. इसके बाद कुछ और मगरमच्छ वहां आ जाते हैं जो तेंदुए के एक दम करीब से निकलते हैं, लेकिन किसी की क्या बिसात जो जंगल के दानव पर हमला कर सके.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

यूजर्स बोले, जब भूख लगती है तो डर मैटर नहीं करता

वीडियो को Roaring Earth नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब भूख लगती है तो डर की नहीं चलती. एक और यूजर ने लिखा...ये मगरमच्छ केवल बड़ी बिल्लियों के ही हाथ आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुआ दुनिया का सबसे निडर जानवर है, इसमें शेर से भी ज्यादा हिम्मत होती है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल