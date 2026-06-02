बुजुर्ग महिला की मौत पर परिवार ने रातभर करवाया 'लौंडा डांस', वीडियो वायरल

धर्म और समाज में जब किसी बुजुर्ग की मौत होती है, तो घर में दुख का माहौल होता है. शांति पाठ, भजन-कीर्तन या भागवत कथा करवाई जाती है ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले. लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सबको सोच में डाल दिया है. यहां एक परिवार ने अपनी बुजुर्ग महिला की मौत के बाद होने वाले श्राद्ध के कार्यक्रम में कुछ ऐसा करवा दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. परिवार ने शांति पाठ की जगह पूरी रात 'लौंडा डांस' का प्रोग्राम रखवा दिया. मंच पर मृत महिला की फोटो वाला बड़ा सा बैनर टंगा था और उसके ठीक आगे अश्लील भोजपुरी और हिंदी गानों पर डांसर नाच रहे थे. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

12वें दिन की शोक सभा में बज उठा डीजे, भजन की जगह होने लगा डांस

यह पूरा अजीबोगरीब मामला बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव की रहने वाली मैना देवी उर्फ जानकी देवी का निधन 19 मई को हो गया था. इसके बाद 30 मई को उनके सम्मान में परिवार की तरफ से 12वें दिन का श्राद्ध और श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी. परंपरा के हिसाब से यहां भजन या पाठ होने थे, लेकिन मृत महिला के बेटे महराना प्रताप पासवान ने कुछ अलग ही सोच रखा था. उन्होंने शोक सभा को एक तरह से शादी के जश्न या ऑर्केस्ट्रा शो में बदल दिया और इलाके का मशहूर पारंपरिक 'लौंडा डांस' का इंतजाम कर दिया.

श्रद्धांजलि बैनर के सामने थिरकते रहे डांसर, पूरी रात जागकर देखते रहे लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, उसने इंटरनेट की जनता को हैरत में डाल दिया है. मंच पर पीछे एक बहुत बड़ा फ्लेक्स बैनर लगा है, जिस पर स्वर्गवासी महिला की तस्वीर छपी है और उस पर 'भावभीनी श्रद्धांजलि' लिखा हुआ है. उसी बैनर के ठीक आगे तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हैं और डांसर पूरी रात फिल्मी और भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यक्रम शुरू तो श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ था, लेकिन देखते ही देखते यह किसी शादी की पार्टी जैसा बन गया. वीडियो में गांव के बहुत सारे लोग भी इस डांस को बड़े चाव से देखते और मजा लेते नजर आ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस, लोग बोले- 'यह कैसा कलयुग है भाई?'

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई. बहुत से लोग इस बात से नाराज हैं और इसे हमारी पुरानी परंपराओं का अपमान बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "शोक के माहौल में ऐसा तमाशा करना बेहद शर्मनाक है, कम से कम मरने वाले का तो सम्मान करते." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बिहार में अब श्राद्ध और शादी में कोई फर्क ही नहीं बचा है, कलयुग आ गया है." हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह उस परिवार का निजी मामला है और शायद उनकी बुजुर्ग दादी की यही आखिरी इच्छा रही होगी.

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