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न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी! पत्नी ने मांगा तलाक तो पति ने बुलडोजर चला ढहा दिया अपना ही मकान

Viral News: यह पूरी घटना पेन्सिलवेनिया के बटलर काउंटी की है, जहां 48 साल का एरिक पिएरव्स्जा (Eric Pierwsza) अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 02 Jun 2026 09:24 AM (IST)
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तलाक के मामले अक्सर कोर्ट-कचहरी और आपसी कहासुनी तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन अमेरिका के पेन्सिलवेनिया से एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. यहां एक 48 साल के पति को जब उसकी पत्नी ने बताया कि वह उससे अलग होना चाहती है और उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है, तो पति ने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. पति ने गुस्से में और शराब के नशे में आकर एक भारी-भरकम खुदाई करने वाली पोकलेन मशीन (Excavator) उठाई और अपने ही हंसते-खेलते घर को पल भर में मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया.

"अगर सब खत्म हो गया, तो घर भी नहीं रहेगा" कहकर मशीन में बैठ गया पति

यह पूरी घटना पेन्सिलवेनिया के बटलर काउंटी की है, जहां 48 साल का एरिक पिएरव्स्जा (Eric Pierwsza) अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था. पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, एरिक ने रातभर जमकर शराब पी रखी थी. जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे तलाक की बात बताई, एरिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा, "अगर हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं इस घर को ही गिरा दूंगा." इतना कहते ही वह बाहर खड़ा हुआ और सीधे एक बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन के केबिन में जाकर बैठ गया. उसने मशीन चालू की और अपने ही घर के पिछले हिस्से पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया.

अंदर रोती-बिलखती रहीं पत्नी और बेटियां, बाहर से मकान तोड़ता रहा सिरफिरा पति

इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह था कि जब एरिक मशीन से घर की दीवारों और छत को तोड़ रहा था, तब उसकी पत्नी और दोनों मासूम बेटियां उसी घर के अंदर मौजूद थीं. बाहर मशीन की तेज गड़गड़ाहट और घर टूटने की आवाजें आ रही थीं, जबकि अंदर डरी-सहमी पत्नी रोते हुए पुलिस को फोन मिला रही थी. फोन कॉल के बैकग्राउंड में भी घर ढहने की भयानक आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं. गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में मां और दोनों बेटियों को एक भी खरोंच नहीं आई और वे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहीं. घर का पिछला हिस्सा पूरी तरह तबाह करने के बाद एरिक मशीन से उतरा, अपना जिम बैग उठाया और आराम से शहर की तरफ निकल गया.

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार, अब पूरा घर गिराने की आई नौबत

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी पति एरिक को शहर से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने उस पर जानलेवा हमला करने, तबाही मचाने और लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालने जैसी कई गंभीर धाराएं लगाई हैं. हालांकि, देखने में ऐसा लग रहा था कि घर का कुछ ही हिस्सा टूटा है, लेकिन जांच अधिकारियों का कहना है कि मशीन के हमलों के कारण मकान का मुख्य ढांचा अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका है. सुरक्षा के लिहाज से अब इस पूरे घर को सरकारी तौर पर गिराना पड़ेगा क्योंकि यह कभी भी ढह सकता है. सोशल मीडिया पर इस सिरफिरे पति की करतूत की जमकर थू-थू हो रही है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर जनता ने लिए मजे, बोले- 'इसे कहते हैं अल्टीमेट हैवी ड्राइवर'

जैसे ही इस सिरफिरे पति की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही नेटिजन्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. लोग इस अनोखे गुस्से को देखकर हैरान भी हैं और मजेदार चुटकियां भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाईसाहब! आज तक तलाक में एलिमनी मांगते देखा था, लेकिन यहां तो भाई ने 'न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी' वाला काम कर दिया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन घर के अंदर बच्चे थे, यह बेहद खतरनाक और पागलपन है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए."

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 02 Jun 2026 09:24 AM (IST)
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