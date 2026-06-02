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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश

स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश

इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब 'पोन सपदी' (Poan Sapdi) नाम की एक महिला टूरिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी आपबीती शेयर की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 02 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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विदेश घूमना किसे पसंद नहीं होता, और बात अगर स्विट्जरलैंड की हो तो हर कोई वहां की वादियों में खो जाना चाहता है. लेकिन जरा सोचिए, आप अपनी स्विट्जरलैंड की ट्रिप को एन्जॉय करके हंसी-खुशी भारत लौट आएं और उसके पूरे 1 साल बाद आपके घर पर डेढ़ लाख रुपये का ट्रैफिक चालान पहुंच जाए, तो क्या होगा? यकीनन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. ऐसा ही कुछ हुआ है एक भारतीय महिला टूरिस्ट के साथ. स्विट्जरलैंड से लौटने के करीब सालभर बाद जब उनके डाक पते पर भारी-भरकम राशि का चालान पहुंचा, तो उनके होश उड़ गए. अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

'पोन सपदी' नाम की यूजर ने X पर बयां किया अपना दर्द

इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब 'पोन सपदी' (Poan Sapdi) नाम की एक महिला टूरिस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने लिखा, "क्या यहां किसी और को भी स्विट्जरलैंड की छुट्टियों से लौटने के कई महीनों बाद ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना मिला है? हमें हमारी ट्रिप के लगभग एक साल बाद तकरीबन 1.5 लाख रुपये (करीब 1 लाख रुपये का मूल चालान और लेट फीस मिलाकर) का चालान मिला है." महिला ने आगे बताया कि वे अब यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस जुर्माने को कम कराने, अपील करने या पूरी तरह माफ कराने का कोई कानूनी तरीका है.

चालान तो भरेंगे, लेकिन 1 साल बाद नोटिस भेजने की 'लेट फीस'

महिला ने सोशल मीडिया कम्युनिटी से सलाह मांगते हुए एक और पोस्ट किया और लिखा, "अगर किसी ने पहले ऐसी स्थिति का सामना किया है या कोई इस पूरी प्रक्रिया को जानता है, तो कृपया अपनी सलाह शेयर करे. आपकी मदद की बेहद सराहना की जाएगी." जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें तुरंत पैसे भरने की सलाह दी, तो महिला ने साफ किया कि वे जुर्माना चुकाने से पीछे नहीं हट रही हैं. उन्होंने लिखा, "जाहिर है कि हम जुर्माना तो भरेंगे ही, लेकिन जो लेटर हमें मिला है उसमें लिखा है कि हम इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं. हम खासकर 'लेट फीस' का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमें यह जानकारी बहुत ज्यादा देर से करीब 1 साल बाद दी गई है."

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर पोस्ट को मिले 13 लाख से ज्यादा व्यूज, नेटिजन्स ने दी सख्त हिदायत

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आई, यह देखते ही देखते वायरल हो गई और इसे 13 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की सलाह दी. एक यूजर ने डराते हुए लिखा, "स्विट्जरलैंड के ट्रैफिक नियम बहुत कड़े हैं. जुर्माना माफ कराने के चक्कर में यह और बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि इसे तुरंत भर दें, वरना अगली बार शेंगेन (Schengen) वीजा मिलने में दिक्कत हो सकती है या आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा, "मुझे भी जर्मनी से 10 हजार का चालान आया था, मैंने भर दिया था. लेकिन 1.5 लाख रुपये तो वाकई हैरान करने वाले हैं." इस घटना के बाद अब भारतीय यात्रियों के बीच विदेश में गाड़ी रेंट पर लेने के नियमों को ध्यान से पढ़ने की चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 02 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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