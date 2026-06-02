हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया, वीडियो वायरल

खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया, वीडियो वायरल

Viral Monkey video: वायरल वीडियो के मुताबिक, जब सड़क से एक बस गुजर रही थी, तभी प्यास से तड़प रहे बंदरों का एक झुंड सड़क पर आ गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 02 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

इस समय पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. सूरज की तपती किरणें सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों को भी बुरी तरह बेहाल कर रही हैं. ऐसी ही चिलचिलाती गर्मी के बीच महाराष्ट्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके खंडाला घाट से एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं. पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते जंगली बंदरों के एक झुंड ने बीच सड़क पर एक बस को रोक लिया. हैरान करने वाली बात यह थी कि एक बंदर तो बकायदा बस के आगे आकर खड़ा हो गया था, मानो वह इंसानों से अपनी प्यास बुझाने की गुहार लगा रहा हो. बस में सवार यात्रियों ने भी बिना देर किए इंसानियत दिखाई और गाड़ी रोककर इन बेजुबानों की मदद की.

खंडाला घाट की तपती सड़क पर बंदरों का हाहाकार, पानी के लिए लगाई गुहार

मुख्य खबर के अनुसार, यह पूरी घटना महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खंडाला घाट की है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं. जंगलों में पानी के स्रोत सूख जाने के कारण यहां रहने वाले लंगूर और बंदर बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक, जब सड़क से एक बस गुजर रही थी, तभी प्यास से तड़प रहे बंदरों का एक झुंड सड़क पर आ गया. उनमें से एक समझदार बंदर सीधा बस के आगे आकर बैठ गया, जिसके बाद ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ी. जब यात्रियों ने खिड़की से नीचे देखा, तो उन्हें समझ आया कि ये बेजुबान किसी नुकसान के इरादे से नहीं, बल्कि प्यास के मारे मदद मांगने आए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

यात्रियों ने बड़े दिल का परिचय देते हुए बुझाई प्यास, वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा

अगर वायरल हो रहे इस वीडियो के विजुअल्स पर नजर डालें, तो स्क्रीन पर दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं जो ABP Live के लोगो के साथ वायरल हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस से उतरे कुछ भले यात्रियों ने अपनी बोतलों से सड़क पर पानी फैलाना शुरू किया ताकि बंदर पी सकें. सफेद शर्ट और गुलाबी पैंट पहने एक बुजुर्ग शख्स तो बकायदा पाइप या बोतल की मदद से सीधे बंदरों के मुंह के पास पानी पहुंचाते दिख रहे हैं. सड़क पूरी तरह से पानी से गीली हो चुकी है और कई सारे बंदर वहां आकर बड़े चाव से अपनी प्यास बुझा रहे हैं. इस दौरान बंदरों ने किसी भी यात्री पर हमला नहीं किया, बल्कि वे बेहद शांति से पानी पीते रहे, मानो उन्हें पता था कि ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर जमकर बटोर रहा तारीफें, बेजुबानों की दुआएं ले रहे लोग

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, वैसे ही यह इंटरनेट पर छा गया. लोग बस के यात्रियों और पानी पिलाने वाले बुजुर्ग शख्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इस भीषण गर्मी में इन बेजुबानों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा पुण्य है, यात्रियों ने सचमुच दिल जीत लिया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने घरों के बाहर भी पक्षियों और जानवरों के लिए पानी जरूर रखना चाहिए." वहीं कुछ लोग इसे इस साल की सबसे खूबसूरत वीडियो बता रहे हैं जो इंसानियत पर भरोसा बनाए रखती है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 02 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया, वीडियो वायरल
खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया
ट्रेंडिंग
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
ट्रेंडिंग
Video: 87 साल बाद पूरा हुआ सपना, पहली बार समुद्र देख रो पड़ी दादी, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
87 साल बाद पूरा हुआ सपना, पहली बार समुद्र देख रो पड़ी दादी, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ट्रेंडिंग
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi Adityanath Speech: Social Media पर CM Yogi की नसीहत! | Education | UP CM
Surya Murder Case | CM Yogi | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | CM Yogi | Asad Encounter | NCRB: UP में एनकाउंटर ऑन डिमांड!
Surya Murder Case | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी?
Surya Murder Case | Asad Encounter | Mahadangal: योगी आदित्यनाथ ने आखिर किसे दी ये चेतावनी? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'
महाराष्ट्र
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा
मध्य प्रदेश
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'
इंडिया
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
तमिलनाडु के CM विजय सभी कार्यक्रमों में क्यों पहनते हैं काला सूट-पैंट? TVK चीफ ने कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
स्विट्जरलैंड से आया 1.5 लाख का चालान, 1 साल बाद नोटिस देखकर उड़ गए भारतीय टूरिस्ट के होश
टेक्नोलॉजी
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
AI की यह आदत नहीं आ रही लोगों को पसंद, स्टडी में खुल गई पोल
हेल्थ
Morning Body Pain: सुबह उठते ही शरीर में दर्द और जकड़न को न लें हल्के में, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें वजह
सुबह उठते ही शरीर में दर्द और जकड़न को न लें हल्के में, हो सकती है गंभीर बीमारी, जानें वजह
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget