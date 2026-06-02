खंडाला घाट पर गर्मी से बेहाल बंदरों ने रोकी बस, यात्रियों ने पानी पिलाकर जीती दुनिया

इस समय पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. सूरज की तपती किरणें सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों को भी बुरी तरह बेहाल कर रही हैं. ऐसी ही चिलचिलाती गर्मी के बीच महाराष्ट्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके खंडाला घाट से एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो रहे हैं. पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते जंगली बंदरों के एक झुंड ने बीच सड़क पर एक बस को रोक लिया. हैरान करने वाली बात यह थी कि एक बंदर तो बकायदा बस के आगे आकर खड़ा हो गया था, मानो वह इंसानों से अपनी प्यास बुझाने की गुहार लगा रहा हो. बस में सवार यात्रियों ने भी बिना देर किए इंसानियत दिखाई और गाड़ी रोककर इन बेजुबानों की मदद की.

खंडाला घाट की तपती सड़क पर बंदरों का हाहाकार, पानी के लिए लगाई गुहार

मुख्य खबर के अनुसार, यह पूरी घटना महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खंडाला घाट की है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं. जंगलों में पानी के स्रोत सूख जाने के कारण यहां रहने वाले लंगूर और बंदर बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक, जब सड़क से एक बस गुजर रही थी, तभी प्यास से तड़प रहे बंदरों का एक झुंड सड़क पर आ गया. उनमें से एक समझदार बंदर सीधा बस के आगे आकर बैठ गया, जिसके बाद ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ी. जब यात्रियों ने खिड़की से नीचे देखा, तो उन्हें समझ आया कि ये बेजुबान किसी नुकसान के इरादे से नहीं, बल्कि प्यास के मारे मदद मांगने आए हैं.

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यात्रियों ने बड़े दिल का परिचय देते हुए बुझाई प्यास, वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा

अगर वायरल हो रहे इस वीडियो के विजुअल्स पर नजर डालें, तो स्क्रीन पर दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं जो ABP Live के लोगो के साथ वायरल हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस से उतरे कुछ भले यात्रियों ने अपनी बोतलों से सड़क पर पानी फैलाना शुरू किया ताकि बंदर पी सकें. सफेद शर्ट और गुलाबी पैंट पहने एक बुजुर्ग शख्स तो बकायदा पाइप या बोतल की मदद से सीधे बंदरों के मुंह के पास पानी पहुंचाते दिख रहे हैं. सड़क पूरी तरह से पानी से गीली हो चुकी है और कई सारे बंदर वहां आकर बड़े चाव से अपनी प्यास बुझा रहे हैं. इस दौरान बंदरों ने किसी भी यात्री पर हमला नहीं किया, बल्कि वे बेहद शांति से पानी पीते रहे, मानो उन्हें पता था कि ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर जमकर बटोर रहा तारीफें, बेजुबानों की दुआएं ले रहे लोग

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, वैसे ही यह इंटरनेट पर छा गया. लोग बस के यात्रियों और पानी पिलाने वाले बुजुर्ग शख्स की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इस भीषण गर्मी में इन बेजुबानों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा पुण्य है, यात्रियों ने सचमुच दिल जीत लिया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने घरों के बाहर भी पक्षियों और जानवरों के लिए पानी जरूर रखना चाहिए." वहीं कुछ लोग इसे इस साल की सबसे खूबसूरत वीडियो बता रहे हैं जो इंसानियत पर भरोसा बनाए रखती है.

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