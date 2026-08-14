ट्रेन के जनरल कोच को ही बना दिया OYO, वीडियो देख आ जाएगा पसीना

Sleeper Train Viral Video: अक्सर स्लीपर ट्रेन में सफर करते समय तरह-तरह के अजीब आदमी मिल जाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, ऐसा ही एक अजीबो-गरीब वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक युवक और युवती कुछ ऐसे करते नजर आ रहे हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

ये कपल पब्लिक जगह पर अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहा है, जिसे लोग देखकर ये बोलने पर मजबूर हो गए कि, "कैसे-कैसे लोग रहते हैं भाई", अगर यही सब करना था तो ट्रेन में क्यों आए, ओयो चले जाते. बता दें कि इस वीडियो को ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसको अब करीब हजारों लोग देख चुके हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में क्या देखा गया

वीडियो को देखकर ये बात तो साफ पता चल रही है कि ये वीडियो ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में है, जिसमें एक कपल अपनी सीट पर बैठा हुआ है. यहां तक तो सब ठीक था, पर वीडियो को वायरल करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ कपल द्वारा की जा रही हरकत को. जिसको वीडियो पोस्ट करने वाले ने अश्लील हरकत बताते हुए लिखा कि अगर चुम्मा-चाटी ही करना था तो यहां पर क्यों आए.

उसने ये भी बताया कि आसपास वाले लोगों के सामने ये सब करने में इन लोगों को शर्म नहीं आती, लेकिन देखने वाले को जो परेशानी होती है उसका क्या, अब हर कोई आदमी अपनी आंखें तो नहीं बंद कर लेगा. यही वजह है कि इस वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.

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लोगों ने किए जमकर मजे

अगर वीडियो में जमकर व्यूज, लाइक और शेयर हो रहा है तो ये बात तो जाहिर है कि उस वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट्स भी आए होंगे, जी हां ऐसा ही कुछ नजारा इस वीडियो के नीचे भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कई यूजर ने यही लिखा कि इन सारी हरकतों को करने के लिए इन लोगों में हिम्मत कहां से आती है, क्या इन्हें शर्म नहीं आती है.

वहीं कई लोगों ने इसको पूरी तरह गलत ठहराते हुए लिखा कि ये सारा काम अकेले में या खाली जगहों पर करना ही ठीक रहता है, ये सारे काम सार्वजनिक जगहों के लिए नहीं बने हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये सब काम करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वे किस जगह पर हैं, ट्रेन में कई सारे लोग रोज ट्रैवल करते हैं. वहीं कई लोग इसको मजे में ले रहे हैं और जमकर हंसने वाले इमोजी के साथ कमेंट में भेजकर अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा कि भाई के पास पैसे नहीं थे ओयो जाने के लिए इसलिए स्लीपर ट्रेन में आ गए.

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