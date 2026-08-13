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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMumbai House Viral Video: सिर्फ वेजिटेरियन ही खरीद सकता है 6.5 करोड़ का यह घर, शर्त से सोशल मीडिया पर बवाल

Mumbai House Viral Video: सिर्फ वेजिटेरियन ही खरीद सकता है 6.5 करोड़ का यह घर, शर्त से सोशल मीडिया पर बवाल

Mumbai House Viral Video : वीडियो में मुंबई के तारदेव इलाके में करीब 6.30 करोड़ रुपये कीमत वाले एक घर को सिर्फ प्योर वेजिटेरियन क्लाइंट्स के लिए बताया गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Aug 2026 05:06 PM (IST)
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Mumbai House Viral Video : मुंबई में घर खरीदने से पहले अब क्या खाना पसंद करते हैं, यह भी सवाल बन सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल एक रियल एस्टेट वीडियो ने इसी बात को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में मुंबई के तारदेव इलाके में करीब 6.30 करोड़ रुपये कीमत वाले एक घर को सिर्फ प्योर वेजिटेरियन क्लाइंट्स के लिए बताया गया है. इस शर्त को लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसी के खाने की पसंद उसके घर खरीदने के फैसले से कैसे जुड़ सकती है. 

तारदेव में 6.30 करोड़ का घर

वायरल वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट भावेश कवाड़े साउथ मुंबई के तारदेव इलाके में बन रही एक हाईराइज बिल्डिंग के करीब-करीब तैयार 2 BHK फ्लैट को दिखाते नजर आते हैं. यह घर करीब 900 वर्ग फीट का है और इसकी कीमत 6.30 करोड़ रुपये बताई गई है. वीडियो में घर के अंदर का हिस्सा दिखाने के साथ-साथ साउथ मुंबई और समुद्र का खूबसूरत नजारा भी दिखाया गया है. हालांकि, इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान घर की कीमत या लोकेशन ने नहीं, बल्कि सिर्फ वेजिटेरियन क्लाइंट्स वाली शर्त ने खींचा. एजेंट ने मटन या मछली खाने वाले लोगों के लिए घर उपलब्ध नहीं होने की बात कही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने इस शर्त पर सवाल उठाए. एक यूजर ने पूछा कि फ्लैट खरीदने के बाद क्या मालिक के किचन में भी यह देखा जाएगा कि वह क्या खा रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने इस प्रोजेक्ट के बहिष्कार की बात कही और लिखा कि फ्लैट मालिक की खाने की पसंद उसका निजी मामला है. शिंदे सेना के युवा नेता गुरज्योत सिंह कीर ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसी शर्त को गलत बताया. 

यह भी पढ़ें - पहले शरमाई फिर उड़ा दिया गर्दा, शीला की जवानी पर ठुमके लगाती हसीना का वीडियो वायरल

वीडियो को मिले करीब 3 लाख व्यूज

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर करीब 3 लाख व्यूज मिल चुके हैं और इस पर 1,600 से ज्यादा कमेंट्स भी आए हैं. हालांकि रियल एस्टेट एजेंट ने यह साफ नहीं किया है कि नॉन-वेजिटेरियन लोगों को घर नहीं देने की शर्त सच में हाउसिंग सोसाइटी का नियम है या फिर यह प्रॉपर्टी बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया तरीका है. 

मुंबई में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

इस मामले ने मुंबई में खाने की पसंद को लेकर होने वाले पुराने विवादों को फिर चर्चा में ला दिया है. समय-समय पर मुंबई के घाटकोपर, मुलुंड और कांदिवली जैसे इलाकों से भी मांस या मछली खाने वाले लोगों को घर नहीं देने की शिकायतें सामने आती रही हैं. 2017 में पवई की कुछ हाउसिंग सोसाइटियों पर भी नॉन-वेजिटेरियन लोगों को फ्लैट नहीं देने के आरोपों को लेकर विवाद हुआ था. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा

Published at : 13 Aug 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Mumbai House Viral Video 6.5 Crore House Only Vegetarian House Mumbai Property Controversy
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