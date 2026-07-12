टैक्स फ्री सैलरी के पीछे छिपा कड़वा सच, दुबई में रह रही महिला ने रोया अपना दुखड़ा- वीडियो वायरल

दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल, चमचमाती गाड़ियां और मोटी टैक्स-फ्री सैलरी की तस्वीरें आती हैं. हर कोई वहां जाकर पैसा कमाना चाहता है. लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपा एक ऐसा कड़वा सच सामने आया है, जिसने सबको भावुक कर दिया है. दुबई में अकेली रह रही एक 23 साल की भारतीय लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर विदेश में रहने का असली दर्द बयां किया है. लड़की का कहना है कि लोग सिर्फ बाहर की चमक-दमक देखते हैं, लेकिन अपनों से दूर रहने की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसे कोई नहीं देखता. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बीमार होने पर खुद को संभालना और त्योहारों पर सिर्फ वीडियो कॉल

दुबई में रह रही इस लड़की का नाम अनुष्का शर्मा है, जिनकी उम्र महज 23 साल है. अनुष्का ने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर केवल अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं, जैसे वीकेंड पर घूमना-फिरना, खूबसूरत जगहें और करियर में तरक्की. लेकिन इसके पीछे का अकेलापन और घर की याद कोई नहीं देख पाता.

अनुष्का कहती हैं, "लोग दुबई में सिर्फ टैक्स-फ्री सैलरी देखते हैं पर यहां की असली कीमत कोई नहीं जानता. घर से दूर रहना, बीमार होने पर खुद अकेले सब कुछ संभालना और हर त्योहार पर सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए परिवार से जुड़ना, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है." कॉर्पोरेट ऑफिस में पूरे दिन की थकान के बाद जब घर की याद सताती है, तो मानसिक रूप से बहुत भारी महसूस होता है.

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अपनों के सुरक्षित भविष्य के लिए आराम छोड़ना है सबसे बड़ा कदम

तमाम दिक्कतों और अकेलेपन की बात करने के बाद भी अनुष्का ने इस वीडियो के जरिए लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और हिम्मत देने वाला संदेश दिया है. उन्होंने उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाया जो अपने परिवारों से दूर दूसरे देशों या शहरों में रहकर मेहनत कर रहे हैं. अनुष्का ने लिखा, हमेशा याद रखो कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था. आज अपने घर के आराम को छोड़कर, अपने परिवार के एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य के लिए, और खुद की आर्थिक आजादी के लिए मेहनत करना सबसे बड़ा कदम है.

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सोशल मीडिया पर प्रवासियों का उमड़ा दर्द, यूजर्स ने जताया इत्तेफाक

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, खासकर उन लोगों की जो खुद अपने घरों से दूर रहते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आपकी बातें सीधे दिल को छू गईं, मैं खुद से इसे पूरी तरह जोड़कर देख पा रहा हूं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बिल्कुल सही कहा आपने, घर से दूर रहने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "इस सच को सामने लाने के लिए शुक्रिया, लोग सोचते हैं कि विदेश में सिर्फ ऐश की जिंदगी होती है, पर हकीकत कुछ और ही है."

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