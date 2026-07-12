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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: टैक्स फ्री सैलरी के पीछे छिपा कड़वा सच, दुबई में रह रही महिला ने रोया अपना दुखड़ा- वीडियो वायरल

Video: टैक्स फ्री सैलरी के पीछे छिपा कड़वा सच, दुबई में रह रही महिला ने रोया अपना दुखड़ा- वीडियो वायरल

दुबई में रह रही इस लड़की का नाम अनुष्का शर्मा है, जिनकी उम्र महज 23 साल है. अनुष्का ने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर केवल अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Jul 2026 09:40 AM (IST)
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दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल, चमचमाती गाड़ियां और मोटी टैक्स-फ्री सैलरी की तस्वीरें आती हैं. हर कोई वहां जाकर पैसा कमाना चाहता है. लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपा एक ऐसा कड़वा सच सामने आया है, जिसने सबको भावुक कर दिया है. दुबई में अकेली रह रही एक 23 साल की भारतीय लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर विदेश में रहने का असली दर्द बयां किया है. लड़की का कहना है कि लोग सिर्फ बाहर की चमक-दमक देखते हैं, लेकिन अपनों से दूर रहने की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसे कोई नहीं देखता. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बीमार होने पर खुद को संभालना और त्योहारों पर सिर्फ वीडियो कॉल

दुबई में रह रही इस लड़की का नाम अनुष्का शर्मा है, जिनकी उम्र महज 23 साल है. अनुष्का ने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर केवल अच्छी चीजें ही पोस्ट करते हैं, जैसे वीकेंड पर घूमना-फिरना, खूबसूरत जगहें और करियर में तरक्की. लेकिन इसके पीछे का अकेलापन और घर की याद कोई नहीं देख पाता.

अनुष्का कहती हैं, "लोग दुबई में सिर्फ टैक्स-फ्री सैलरी देखते हैं पर यहां की असली कीमत कोई नहीं जानता. घर से दूर रहना, बीमार होने पर खुद अकेले सब कुछ संभालना और हर त्योहार पर सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए परिवार से जुड़ना, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है." कॉर्पोरेट ऑफिस में पूरे दिन की थकान के बाद जब घर की याद सताती है, तो मानसिक रूप से बहुत भारी महसूस होता है.

 
 
 
 
 
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अपनों के सुरक्षित भविष्य के लिए आराम छोड़ना है सबसे बड़ा कदम

तमाम दिक्कतों और अकेलेपन की बात करने के बाद भी अनुष्का ने इस वीडियो के जरिए लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और हिम्मत देने वाला संदेश दिया है. उन्होंने उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाया जो अपने परिवारों से दूर दूसरे देशों या शहरों में रहकर मेहनत कर रहे हैं. अनुष्का ने लिखा, हमेशा याद रखो कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था. आज अपने घर के आराम को छोड़कर, अपने परिवार के एक सुरक्षित और सुंदर भविष्य के लिए, और खुद की आर्थिक आजादी के लिए मेहनत करना सबसे बड़ा कदम है.

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सोशल मीडिया पर प्रवासियों का उमड़ा दर्द, यूजर्स ने जताया इत्तेफाक

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, खासकर उन लोगों की जो खुद अपने घरों से दूर रहते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आपकी बातें सीधे दिल को छू गईं, मैं खुद से इसे पूरी तरह जोड़कर देख पा रहा हूं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "बिल्कुल सही कहा आपने, घर से दूर रहने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है." एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "इस सच को सामने लाने के लिए शुक्रिया, लोग सोचते हैं कि विदेश में सिर्फ ऐश की जिंदगी होती है, पर हकीकत कुछ और ही है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 09:39 AM (IST)
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