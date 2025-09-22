Video: अब इसका गेम बजेगा! ऊपर करंट-नीचे पिटाई, भागते हुए तारों में उलझ गया चोर, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर बड़ी ही गलत जगह फंस गया है और उसे पकड़ने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि चोर बिजली के तारों पर लटका हुआ है, जिसमें करंट का खतरा बना हुआ है और नीचे लोगों की भारी भीड़ उसे पकड़ने के इंतजार में खड़ी है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

चोर ने भागने की कोशिश की

हालांकि, ये वीडियो कहा का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. बताया जा रहा है कि इस चोर को चोरी करते हुए पकड़ा गया. चोर किसी घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और शोर मचाने लगे. जिससे डरकर चोर भागने लगा.

आज चोर गलत जगह पे फंस गया, उसे पकड़ने पूरा गांव ही पहुंच गया है,



अब बेचारा करे तो करे क्या, ऊपर करंट है तो नीचे पिटाई,



आप सब ही बताइए बेचारे चोर को क्या करना चाहिए?

शोर सुनने के बाद सभी लोग जमा होने लगे. चोर ने भागने की कोशिश की और उसने बिजली के तारों पर चढ़ने की गलती कर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर कैसे बिजली की तारों पर लटका हुआ है. इस पर लटकने से उसे करंट भी लग सकता था.

चोर की हालत हुई बहुत खराब

वीडियो को देखकर तो यह पता चलता है कि चोर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि नीचे भारी मात्रा में लोगों की भीड़ खड़ी है. जिसके चलते वह नीचे भी नहीं उतर सकता था. वीडियो में देखा जा सकता है कि उसकी हालत बिल्कुल खराब है. वह बहुत डरा हुआ लग रहा है.

ऊपर से वह बिजली की तारों पर लटका हुआ है, जो कभी भी उसे झटका दे सकती है. वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे लोग चादर पकड़कर खड़े हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तमाम कमेंट्स कर रहे हैं.