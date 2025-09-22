Video: ऑटो को चीरती हुई निकल गई तेज रफ्तार कार, जबलपुर में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो वायरल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के बिलहरी क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक तेज रफ्तार कार ने लोडिंग ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो पलट गया और उसमें सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से हुआ फरार

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ऑटो को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया और उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

वीडियो में देखा गया कि कार ड्राइवर ने टक्कर मारने के बाद कार को तेज स्पीड में लेकर फरार हो गया. हादसे के कारण ऑटो में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कार ड्राइवर ने एक बार भी ब्रेक लगाने की सोची ही नहीं.

घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़कर आए और उन्हें तुरंत बिना किसी देरी के पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालात गंभीर बताई जा रही है. साथ ही साथ इस खतरनाक हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.