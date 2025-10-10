Video: दौड़कर पार की सड़क, गाड़ी के नीचे आया मासूम, बाल-बाल बचा, हादसे का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाले हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया. वीडियो में साफ दिखाया गया है कि बच्चा बड़ी तेजी से दौड़ते हुए सड़क को पार कर रहा था, जिसके कारण वह अचानक वाहन के नीचे जाता है. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

बच्चे ने बिना सावधानी के सड़क पार की

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है, जिसपर लगातार वाहनों का आना-जाना लगा हुआ है. इस दौरान एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल की लग रही है. वो अचानक से दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश करने लगता है.

ना बच्चे की गलती है और न ही माँ-बाप की।पहली गलती सरकार की है कि वह बच्चों के खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं करा रही, और दूसरी गलती टेम्पो वाले की है कि वह उस सड़क पर टेम्पो चला रहा है, जिसे बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है 🤪 pic.twitter.com/43HonLetLF — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) October 9, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा बिना किसी सावधानी के सड़क को पार कर रहा है. तभी, एक सफेद रंग की पिकअप वैन तेज रफ्तार में आती है और बच्चे से टकरा जाती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा बुरी तरह से पिकअप वैन के नीचे आ जाता है, जिसक बाद आसपास के लोग दौड़कर बच्चे को बचाने आते हैं.

लोगों ने बच्चे को वाहन के नीचे से निकाला

लोग बच्चे को वाहन के नीचे से निकालते हैं. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे के बाद बच्चे की हालत कैसी है? वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. कई लोगों ने बच्चे की लापरवाही पर सवाल उठाए तो वहीं कुछ ने कहां कि ड्राइवर तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था.

कई लोगों ने तो कहा कि माता-पिता को छोटे बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो इस तरह कि घटना के शिकार न हो. वीडियो को देखकर साफ हो रहा है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है.