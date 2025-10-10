Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा कुत्ता प्लास्टिक की थैली में बंद नजर आ रहा है. वह सड़क के किनारे एक खंभे से बंधा हुआ पाया गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई हैं, लेकिन किसी नेक दिल इंसान ने समय रहते एक कुत्ते की जान बाल-बाल बचाई.

कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है?

वीडियो में देखा गया कि एक कुत्ता सड़क किनारे एक खंभे पर प्लास्टिक की थैली में बंद पाया गया और उसके मुंह पर किसी ने टेप लगाई हुई है. कुत्ता देखने में कितना मासूम नजर आ रहा है. साथ ही साथ वो काफी डरा हुआ भी है. कुत्ता किसी भी पल दुर्घटना का शिकार हो सकता था.

Thank God a Good Samaritan came along to help him 🙌❤️pic.twitter.com/sR7CS9SHFe — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) October 9, 2025

कुत्ते की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, लेकिन कुत्ते के साथ इतना घटिया बर्ताव करने वाले ने एक बार भी इस मासूम के बारे में नहीं सोचा. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ता बार-बार थैली से बाहर आने की कोशिश कर रहा है.

व्यक्ति ने समय रहते कुत्ते की मदद की

कुत्ते की ये हालत देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन कहते हैं न कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एक भला व्यक्ति कुत्ते के पास आता है और उसे थैली से बाहर निकालता है. फिर कुत्ते के मुंह पर लगी टेप को हटाने लगता है और उसके पैरो को भी बांधा होता है. व्यक्ति उसके पैर को भी खोलता है.

कुत्ता बहुत डरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति बड़े ही प्यार से कुत्ते की सुरक्षित बचा लेता है. उसके बाद व्यक्ति ने कुत्ते को अपने घर पर नहलाया उसे साफ-सुथरा किया और फिर उसे खाना दिया. इस घटना के वीडियो को देख लोगों ने व्यक्ति की खूब तारीफ की.