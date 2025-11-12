Video: जलते पटाखे से मस्ती कर रही थी लड़की, मुंह के पास फटा, दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: त्योहारों का मौसम हो या कोई जश्न का मौका, पटाखों की चमक हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जरा-सी लापरवाही कभी-कभी खुशियों को हादसे में बदल देती है. ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया. वीडियो में एक लड़की मस्ती में पटाखे से खेलते हुए कुछ ऐसा कर बैठी, जिससे पलभर में उसकी खुशी दर्द में बदल गई.

पटाखा तेजी से लड़की के हाथ में ही फटा

वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की अपने हाथ में जलता हुआ पटाखा पकड़कर वीडियो बनवाती नजर आ रही है. लड़की ने पटाखे को ऐसे पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है.

लड़की जलते हुए पटाखे को हवा में हिलाने लगती है, जिसके बाद पटाखे से धुआं उठने लगता है और लड़की जैसे ही पटाखे को दूर फेंकने ही वाली होती है. वैसे ही पटाखा बड़ी तेजी से लड़की के हाथ में ही फट जाता है. धमाका इतना तेज था कि लड़की जमीन पर बुरी तरह गिर जाती है.

यूजर्स ने लड़की की लापरवाही का नतीजा बताया

इस हादसे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. यूजर्स ने कहा कि लड़की की गलती है तो कुछ ने कहा कि इस तरह के स्टंट करना जरूरी है क्या. कुछ लोगों ने लड़की लापरवाही का नतीजा बताया.

कुछ ने कहा कि आजकल लोग वायरल होने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं. एक यूजर ने लिखा लड़की ने जरूर वायरल होने के लिए ही ऐसा किया होगा. वीडियो पर लोगों के कई रिएक्शन सामने आए जा रहे हैं. लोगों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही जान के लिए मुसीबत बन सकती है.