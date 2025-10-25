Funny Viral Video: आज के समय में हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है. ऑफिस का स्ट्रेस हो या घर का उसे दूर करने के लिए लोग रील स्क्रॉल करना पसंद करते हैं, ताकि उनका मूड चेंज हो जाए. सोशल मीडिया पर कुछ इतने फनी और अजीबोगरीब वीडियोज देखने को मिलते हैं कि हम हंसते-हंसते थक जाते हैं. हाल ही में एक ओर मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें अपने बच्चों को नींद से जगाने के लिए उनकी मां ने एक अनोखा तरीका अपनाया. इस अनोखे तरीके को देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है.

ढोल बजते ही दोनों बच्चों की नींद टूटी

वायरल वीडियो में देखा गया कि दो बैंड वाले घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और उनका वीडियो बना रही महिला कहती है कि अभी मत बजाना. सभी लोग घर के एक कमरे की ओर बढ़ते हैं. कमरे में महिला के बच्चे बड़े आराम से सो रहे होते हैं.

The mother called a band to wake up the kids who were sleeping late in the morning. pic.twitter.com/U3b1A67oju — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 25, 2025

कमरे में आने के बाद दोनों ढोल आदि बजाने लगते हैं, जिससे दोनों बच्चों की नींद टूट जाती है, लेकिन बच्चे उसके बाद भी कंबल ओढ़कर दोबारा सोने लगते हैं. दोनों बैंड वाले ढोल बजाना बंद नहीं करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद एक लड़की उठती है, लेकिन साथ में से रहे दूसरे बच्चे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और वो आराम से सोता रहता है.

वीडियो पर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो में दावा किया गया है कि बच्चे देर तक सो रहे थे, जिसके चलते उनकी मां ने ये कदम उठाया. सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि एक बाल्टी पानी डाल देती तो इतना खर्चा नहीं करना पड़ता. वहीं कुछ ने लिखा कि बेचारे बच्चों को आराम से सोने भी नहीं दिया जाता.

वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मां से पंगा नहीं लेना चाहिए. वीडियो पर कई सारे मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं. वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और साथ ही में शेयर भी किया जा रहा है.