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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगThalapathy Vijay 10th Marksheet: थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में सबसे कम थे नंबर

Thalapathy Vijay 10th Marksheet: थलपति विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में सबसे कम थे नंबर

Thalapathy Vijay 10th Marksheet: थलपति विजय पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थे, बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे यानी लगभग 65 प्रतिशत नंबर.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 12:03 PM (IST)
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Thalapathy Vijay 10th Marksheet: तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वह साउथ सुपरस्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय की है. 2026 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के शानदार प्रदर्शन के बाद थलपति विजय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी दसवीं कक्षा की मार्कशीट (Thalapathy Vijay 10th Marksheet) तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को उनकी स्टूडेंट लाइफ की एक झलक दिखाई है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि उनके किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए थे. 

थलपति विजय के किस सब्जेक्ट में थे सबसे कम नंबर?

वायरल हो रही मार्कशीट के अनुसार, थलपति विजय पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे यानी लगभग 65 प्रतिशत नंबर. हालांकि, फिल्मों और राजनीति में उनकी सफलता को देखते हुए अब लोग इस मार्कशीट को इस बात का उदाहरण मान रहे हैं कि जिंदगी में सिर्फ नंबर ही सब कुछ तय नहीं करते हैं. वहीं मार्कशीट के अनुसार, विजय के सबसे कम नंबर गणित में आए थे. गणित में विजय को 200 में से सिर्फ 95 नंबर मिले थे. 

अन्य सब्जेक्ट में कैसा था थलपति विजय का प्रदर्शन? 

थलपति विजय का दसवीं में सबसे अच्छा प्रदर्शन उनकी मातृभाषा तमिल में रहा था. उन्होंने तमिल विषय में 200 में से 155 अंक हासिल किए थे. इसके अलावा अंग्रेजी में उन्हें 200 में से 133 अंक मिले थे. विज्ञान में 300 में से 206 और सामाजिक विज्ञान में 200 में से 122 अंक मिले थे. कुल मिलाकर विजय ने 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे. 

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चेन्नई से शुरू हुआ था थलपति विजय की पढ़ाई का सफर 

थलपति विजय की शुरुआती पढ़ाई फातिमा स्कूल से हुई थी. इसके बाद उन्होंने चेन्नई के विरुगंबक्कम स्थित बालालोक स्कूल से आगे की पढ़ाई की. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया था. हालांकि, एक्टिंग के प्रति बढ़ते जुनून की वजह से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिल्मी दुनिया की ओर रुख कर लिया. यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ. 

फिल्मों से राजनीति तक का सफर 

करीब 3 दशक तक तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद विजय ने राजनीति में कदम रखा. उनकी पार्टी टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया. इस बीच उनकी पुरानी मार्कशीट वायरल होने से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. कई लोग इसे उन छात्रों के लिए प्रेरणा बता रहे हैं जो कम नंबर आने के बाद निराश हो जाते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 May 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Thalapathy Vijay Thalapathy Vijay Education Thalapathy Vijay 10th Marksheet
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