जेएनयू से एमबीए करने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें आवेदन

JNU MBA Admissions 2026: अगर आप देश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से MBA करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने MBA 2026-28 बैच में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो छात्र CAT 2025 परीक्षा दे चुके हैं और मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. JNU का MBA प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ABVSME) के तहत चलाया जाता है. यह संस्थान छात्रों को किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं देता, बल्कि इंडस्ट्री से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी देता है. यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में JNU का MBA प्रोग्राम छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है.

क्यों खास है JNU का MBA प्रोग्राम?

JNU देश की सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गिनी जाती है. यहां का MBA प्रोग्राम आधुनिक मैनेजमेंट शिक्षा और उद्यमिता (Entrepreneurship) को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस कोर्स में छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उन्हें रियल लाइफ बिजनेस समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. पढ़ाई के दौरान छात्रों को कई तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री विजिट, बिजनेस केस स्टडी, वर्कशॉप और सेमिनार, सिमुलेशन एक्सरसाइज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लेक्चर, इससे छात्रों को कॉर्पोरेट दुनिया की अच्छी समझ विकसित करने में मदद मिलती है.

2019 में शुरू हुआ था MBA प्रोग्राम

JNU में MBA कोर्स की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. तब से अब तक यहां के पांच बैच पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. इन बैचो के कई छात्र बड़ी कंपनियों और प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं. विश्वविद्यालय लगातार अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है जिससे छात्रों को आधुनिक उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सके.

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JNU MBA 2026-28 बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने इस बार आवेदन की प्रक्रिया दोबारा खोली है ताकि CAT पास उम्मीदवारों को एक और मौका मिल सके.

कौन कर सकता है आवेदन?

MBA प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है. जिसमें सामान्य, OBC और EWS वर्ग के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत नंबर और SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत नंबर चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास CAT 2025 का वैध स्कोर होना जरूरी है. विदेशी छात्रों के लिए GMAT स्कोर मान्य किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

JNU MBA में एडमिशन सिर्फ CAT स्कोर के आधार पर नहीं दिया जाएगा.विश्वविद्यालय छात्रों की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल को भी महत्व देता है. चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा 70 प्रतिशत वेटेज CAT 2025 स्कोर को दिया जाता है. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (GD) में शामिल होना पड़ता है, अंतिम चरण पर्सनल इंटरव्यू (PI) का होता है, जिसे 20 प्रतिशत वेटेज दिया गया है.

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आवेदन फीस कितनी है?

JNU MBA 2026-28 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य, OBC और EWS वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन फीस 2000 तय की गई है, जबकि SC, ST और PwD श्रेणी के उम्मीदवारों को 1000 शुल्क देना होगा. विश्वविद्यालय ने पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है, इसलिए फीस का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए करना होगा.

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और CAT 2025 स्कोरकार्ड शामिल है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. JNU की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jnu.ac.in/ पर जाएं.

2. MBA Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. नया रजिस्ट्रेशन करें.

4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.

5. CAT 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

6. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

7. आवेदन शुल्क जमा करें.

8. फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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