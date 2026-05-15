हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल

पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल

एक वीडियो इस बार भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के अंदर बार-बार एक लड़की की तरफ इशारे करता नजर आता है. फिर लड़की उसे सबक सिखाती है जिससे आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

मेट्रो और ट्रेनों में वायरल होने वाले वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस बार भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के अंदर बार-बार एक लड़की की तरफ इशारे करता नजर आता है. शुरुआत में लड़की चुपचाप से देखती रहती है, लेकिन फिर अचानक वह लड़के को पास बुलाती है और ऐसा सबक सिखाती है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.

अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इस वीडियों को देखकर कुछ लोग लड़की की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस वीडियो को स्क्रिप्टेड रील भी बता रहे हैं. 

ट्रेन में मजनूगिरी करना पड़ा भारी 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की ट्रेन के अंदर एक लड़का बार-बार लड़की की तरफ इशारे करता रहता है. पहले तो लड़की उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लड़का नहीं रुकता है तो लड़के को वह अपने पास बुलाती है. जैसे ही लड़का उसके करीब पहुंचता है, लड़की उसके सामने खड़े होकर जोरदार तरीके से उसे सुनाने लग जाती है. यह देखकर ट्रेन में मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं और इसी बीच अगला स्टेशन भी आ जाता है और लड़का तुरंत ट्रेन से उतर जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शंस भी देते हुए जा रहे हैं. इस वीडियो को @Rishika_35 नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. वहीं वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं. 

ये भी पढ़ें-Bareilly Storm Viral Video: गजब! तेज आंधी में टीन शेड के साथ उड़ गया शख्स, लोगों ने आसमान में देखा 'सुपर मैन'; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन 

इस वीडियो पर कई यूजर्स लड़की के समर्थन में नजर आए. एक यूजर ने लिखा ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए तो दूसरे ने कहा लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा अगर हर लड़की में ऐसा हौसला हो जाए, तो कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया मजबूत थप्पड़ के साथ सही सबक सीखा दिया. हालांकि कई यूजर्स ने वीडियो को लेकर सवाल भी उठाया. एक यूजर ने लिखा यह दोनों दोस्त लग रहे हैं, सिर्फ रील बनाने के लिए वीडियो शूट किया गया है. दूसरे ने कहा आजकल ट्रेन में क्या चल रहा है,कुछ समझ नहीं आता. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा ट्रेन में हर दिन कुछ न कुछ वायरल कंटेंट बन ही जाता है.

ये भी पढ़ें-कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 May 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Social Media Viral Video Metro Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO Train Viral Clip
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल
पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Brave Woman Viral Video: नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 
नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Train Viral Video: ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
ट्रेन की टॉयलेट सीट से निकल रहे थे अंगारे, वीडियो देख दहशत में यूजर्स 
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
बिहार
सम्राट सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विनोद सिंह गुंजियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
सम्राट सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विनोद सिंह गुंजियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
साउथ सिनेमा
Karuppu First Review: आते ही छा गई तृषा-सूर्या की 'करुप्पू', लोग बोले- 'प्योर फायर ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
आते ही छा गई तृषा-सूर्या की 'करुप्पू', लोग बोले- प्योर फायर ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
जनरल नॉलेज
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
एग्रीकल्चर
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में है बंपर डिमांड
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में हैो बंपर डिमांड
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget