पहले पास बुलाया और फिर सिखा दिया सबक, मेट्रो में निकाल दी मजनूगीरी, वीडियो वायरल

मेट्रो और ट्रेनों में वायरल होने वाले वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस बार भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के अंदर बार-बार एक लड़की की तरफ इशारे करता नजर आता है. शुरुआत में लड़की चुपचाप से देखती रहती है, लेकिन फिर अचानक वह लड़के को पास बुलाती है और ऐसा सबक सिखाती है कि आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.

अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इस वीडियों को देखकर कुछ लोग लड़की की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस वीडियो को स्क्रिप्टेड रील भी बता रहे हैं.

ट्रेन में एक लड़का बार-बार लड़की की तरफ इशारा कर रहा था

फिर लड़की ने अच्छा सबक सिखा दिया 🤣 pic.twitter.com/ChnewhDxTk — Rishu (@Rishika_35) May 13, 2026

ट्रेन में मजनूगिरी करना पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की ट्रेन के अंदर एक लड़का बार-बार लड़की की तरफ इशारे करता रहता है. पहले तो लड़की उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लड़का नहीं रुकता है तो लड़के को वह अपने पास बुलाती है. जैसे ही लड़का उसके करीब पहुंचता है, लड़की उसके सामने खड़े होकर जोरदार तरीके से उसे सुनाने लग जाती है. यह देखकर ट्रेन में मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं और इसी बीच अगला स्टेशन भी आ जाता है और लड़का तुरंत ट्रेन से उतर जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शंस भी देते हुए जा रहे हैं. इस वीडियो को @Rishika_35 नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है. वहीं वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन

इस वीडियो पर कई यूजर्स लड़की के समर्थन में नजर आए. एक यूजर ने लिखा ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए तो दूसरे ने कहा लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा अगर हर लड़की में ऐसा हौसला हो जाए, तो कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया मजबूत थप्पड़ के साथ सही सबक सीखा दिया. हालांकि कई यूजर्स ने वीडियो को लेकर सवाल भी उठाया. एक यूजर ने लिखा यह दोनों दोस्त लग रहे हैं, सिर्फ रील बनाने के लिए वीडियो शूट किया गया है. दूसरे ने कहा आजकल ट्रेन में क्या चल रहा है,कुछ समझ नहीं आता. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा ट्रेन में हर दिन कुछ न कुछ वायरल कंटेंट बन ही जाता है.

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