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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचाय या कॉफी नहीं बल्कि पेट्रोल पीती है ये लड़की, ना मिले तो घबराने लगता है दिल?

चाय या कॉफी नहीं बल्कि पेट्रोल पीती है ये लड़की, ना मिले तो घबराने लगता है दिल?

My Strange Addiction: कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की लड़की को पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद थी. वह अक्सर बोतल या कैन लेकर इसकी स्मेल लिया करती थी. धीरे-धीरे यह शौक लत में बदल गया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 May 2026 12:55 PM (IST)
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My Strange Addiction: आपने लोगों को सुबह उठते ही चाय, कॉफी और जूस पीते देखा होगा, लेकिन क्या कोई इंसान पेट्रोल भी पी सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन कनाडा की रहने वाली एक लड़की ने ऐसी ही हैरान कर देने वाली लत से सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है. लड़की का दावा है कि वह सुबह उठते ही पेट्रोल पीती है और अगर उस समय पेट्रोल ना मिले तो उसे बेचैनी होने लगती है. उसकी इस खतरनाक आदत का खुलासा एक मशहूर टीवी शो My Strange Addiction में हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया. 

पेट्रोल की खुशबू से हुई खतरनाक लत 

रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की लड़की को शुरुआत में पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद थी. वह अक्सर बोतल या कैन लेकर इसकी स्मेल लिया करती थी. धीरे-धीरे वह शौक ऐसी लत में बदल गया कि उसने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया. शैनन का कहना है कि पेट्रोल पीते वक्त उसकी जीभ पर झुनझुनी होती है और गले में तेज जलन महसूस होती है, इसके बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाती. लड़की के अनुसार, जब भी उसे स्ट्रेस, अकेलापन या घबराहट महसूस होती है तो वह पेट्रोल भी लेती है. 

उठते ही चाहिए पेट्रोल की चुस्की 

वीडियो में बताया गया कि शैनन की हालत ऐसी हो चुकी है कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है. इतना ही नहीं दिनभर में कई बार वह पेट्रोल की चुस्कियां लेती है और रात में सोने से पहले भी उसे यही चाहिए होता है. परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे छिपकर भी पेट्रोल पी लेती है. यह वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस अजीब लत को देखकर हैरानी जाता रहे हैं. वहीं जब मामला मेडिकल एक्सपर्ट्स तक पहुंचा तो डॉक्टरों ने इसे बहुत गंभीर बताया. उनका कहना है कि पेट्रोल एक जहरीला केमिकल है जो शरीर के कई अंगों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है. डॉक्टर के अनुसार लगातार पेट्रोल पीने से, फेफड़े, लिवर, किडनी और दिमाग पर असर पड़ता है. इसके अलावा सांस लेने में परेशानी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह सिर्फ लत नहीं, बल्कि एक रेयर मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसे पिका कहा जाता है. इस बीमारी में इंसान मिट्टी, चोक, पेंट या पेट्रोल जैसी चीजें खाने-पीने की इच्छा महसूस करता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन 

इस वायरल स्टोरी पर इंटरनेट यूजर्स भी जमकर को कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा हम तो चाय के बिना परेशान होते हैं यहां मैडम पेट्रोल के बिना नहीं रह पा रही. दूसरे ने लिखा लगता है पेट्रोल के बढ़ते दाम देखकर इनका बजट सबसे ज्यादा बिगड़ा होगा. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कार में नहीं सीधे इंसान के पेट में फ्यूल भर रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए लड़की के इलाज की जरूरत बताई. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट कर कहा पेट्रोल पीकर यह लड़की बची कैसे हुई हैं, पेट्रोल पीकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 May 2026 12:55 PM (IST)
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