चाय या कॉफी नहीं बल्कि पेट्रोल पीती है ये लड़की, ना मिले तो घबराने लगता है दिल?

My Strange Addiction: आपने लोगों को सुबह उठते ही चाय, कॉफी और जूस पीते देखा होगा, लेकिन क्या कोई इंसान पेट्रोल भी पी सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन कनाडा की रहने वाली एक लड़की ने ऐसी ही हैरान कर देने वाली लत से सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है. लड़की का दावा है कि वह सुबह उठते ही पेट्रोल पीती है और अगर उस समय पेट्रोल ना मिले तो उसे बेचैनी होने लगती है. उसकी इस खतरनाक आदत का खुलासा एक मशहूर टीवी शो My Strange Addiction में हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया.

पेट्रोल की खुशबू से हुई खतरनाक लत

रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की लड़की को शुरुआत में पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद थी. वह अक्सर बोतल या कैन लेकर इसकी स्मेल लिया करती थी. धीरे-धीरे वह शौक ऐसी लत में बदल गया कि उसने पेट्रोल पीना शुरू कर दिया. शैनन का कहना है कि पेट्रोल पीते वक्त उसकी जीभ पर झुनझुनी होती है और गले में तेज जलन महसूस होती है, इसके बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाती. लड़की के अनुसार, जब भी उसे स्ट्रेस, अकेलापन या घबराहट महसूस होती है तो वह पेट्रोल भी लेती है.

उठते ही चाहिए पेट्रोल की चुस्की

सुबह उठते ही आम तौर पर लोग चाय कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन एक ऐसी लड़की है जो सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है।



कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की एक लड़की जो सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है शैनन की इस जानलेवा लत का खुलासा अमेरिका के मशहूर टीवी शो “माई स्ट्रेंज… pic.twitter.com/328w3zuOfK — Sachin Maurya (@Sachinsamrat89) May 20, 2026

वीडियो में बताया गया कि शैनन की हालत ऐसी हो चुकी है कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है. इतना ही नहीं दिनभर में कई बार वह पेट्रोल की चुस्कियां लेती है और रात में सोने से पहले भी उसे यही चाहिए होता है. परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे छिपकर भी पेट्रोल पी लेती है. यह वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस अजीब लत को देखकर हैरानी जाता रहे हैं. वहीं जब मामला मेडिकल एक्सपर्ट्स तक पहुंचा तो डॉक्टरों ने इसे बहुत गंभीर बताया. उनका कहना है कि पेट्रोल एक जहरीला केमिकल है जो शरीर के कई अंगों को पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है. डॉक्टर के अनुसार लगातार पेट्रोल पीने से, फेफड़े, लिवर, किडनी और दिमाग पर असर पड़ता है. इसके अलावा सांस लेने में परेशानी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह सिर्फ लत नहीं, बल्कि एक रेयर मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसे पिका कहा जाता है. इस बीमारी में इंसान मिट्टी, चोक, पेंट या पेट्रोल जैसी चीजें खाने-पीने की इच्छा महसूस करता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं.

ये भी पढ़ें-अलमारी से करोड़ों रुपये ने दी आवाज! सालों पहले खोया टिकट लॉटरी खुलने से एक दिन पहले मिला, यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वायरल स्टोरी पर इंटरनेट यूजर्स भी जमकर को कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा हम तो चाय के बिना परेशान होते हैं यहां मैडम पेट्रोल के बिना नहीं रह पा रही. दूसरे ने लिखा लगता है पेट्रोल के बढ़ते दाम देखकर इनका बजट सबसे ज्यादा बिगड़ा होगा. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कार में नहीं सीधे इंसान के पेट में फ्यूल भर रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए लड़की के इलाज की जरूरत बताई. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट कर कहा पेट्रोल पीकर यह लड़की बची कैसे हुई हैं, पेट्रोल पीकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है.

ये भी पढ़ें-Video: बाइक से रोड बंद कर उत्पात मचा रहे थे छपरी, जेसीबी वाले ने दो मिनट में निकाल दी अकड़, वीडियो वायरल