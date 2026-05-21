गर्लफ्रेंड के सॉफ्ट टॉय को ढोते दिखे अर्शदीप सिंह, यूजर्स ने कहा जोरू का गुलाम- वीडियो वायरल

Arshdeep Singh Viral Video: भारत में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल खेली जा रही है और आए दिन आईपीएल से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो पंजाब किंग्स और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस बार उनके वायरल होने की वजह उनकी गेंदबाजी नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर गर्लफ्रेंड के साथ वायरल हुआ वीडियो है.

वीडियो में अर्शदीप सिंह अपनी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था, जबकि दूसरे हाथ से वह गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए. बस फिर क्या था इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें ऐसे देखकर मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिए.

Arshdeep Singh was carrying a teddy for his girlfriend while walking with her at the airport. pic.twitter.com/kPrLej8y7z — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 20, 2026

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अर्शदीप और समरीन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्शदीप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं. उनके साथ समरीन कौर भी मौजूद हैं. इस दौरान अर्शदीप सिंह के हाथ में एक सॉफ्ट टॉय नजर आता है, वहीं दूसरे वीडियो में देखा गया कि समरीन के हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है. जिसे अर्शदीप सिंह तुरंत झुक कर उठाते हैं. कई लोगों ने इसे जेंटलमैन बिहेवियर बताया तो कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. इसके बाद कई यूजर अर्शदीप सिंह को जोरू का गुलाम भी बताने लगे और यह वीडियो वायरल हो गया.

Arshdeep Singh doesn’t let his girlfriend face even a little inconvenience. When a box slipped from her hands, he didn’t even let her bend down and picked it up himself.



Arshdeep Singh takes great care of his girlfriend. pic.twitter.com/dS91moV1SE — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 20, 2026

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जोरू का गुलाम बोलकर करने लगे ट्रोल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने बॉलीवुड गाने जोरू का गुलाम से जोड़कर मीम्स बनाना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने इसे प्यार और केयरिंग नेचर बताया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट में लिखा भाई इश्क वाला लव में पूरी तरह डूब चुका है, तो दूसरे ने देखा अब यह भी हार्दिक पांड्या वाले रास्ते पर निकल पड़ा है. एक और यूजर ने कमेंट किया जब फोकस खेल से हटने लगे तो असर परफॉर्मेंस पर दिख जाता है. वही एक अन्य यूजर ने लिखा टैलेंट के साथ डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी होता है.

पहले भी लग चुका है ट्रोलिंग का तड़का

यह पहली बार नहीं है जब अर्शदीप सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हुई है. इससे पहले भी वह समरीन कौर के साथ ट्रैवल करते नजर आए, जहां यूजर्स ने दावा किया था कि सारा सामान अर्शदीप सिंह उठाए हुए हैं और समरीन के हाथ में सिर्फ एक छोटा सामान है. अब नए वीडियो में सॉफ्ट टॉय पकड़े नजर आने के बाद इंटरनेट पर मीम्स और मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई.

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