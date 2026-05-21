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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBrave Girl Injection Viral Video: हमसे तो नहीं होता…बिना डरे इंजेक्शन लगवाती बच्ची का वीडियो वायरल, यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

Brave Girl Injection Viral Video: हमसे तो नहीं होता…बिना डरे इंजेक्शन लगवाती बच्ची का वीडियो वायरल, यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

आमतौर पर जहां इंजेक्शन का नाम सुनते ही बच्चे क्या बड़ों की हालत खराब हो जाती है. लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही बच्ची बिना किसी डर और घबराहट के दोनों हाथों में इंजेक्शन लगवाती नजर आती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 May 2026 02:41 PM (IST)
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Brave Girl Injection Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों से जुड़े कई वीडियो वायरल होते हैं. आजकल भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपने बचपन की यादें भी शेयर कर रहे हैं. आमतौर पर जहां इंजेक्शन का नाम सुनते ही बच्चे क्या बड़ों की हालत खराब हो जाती है. लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही बच्ची बिना किसी डर और घबराहट के दोनों हाथों में इंजेक्शन लगवाती नजर आती है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही डॉक्टर बच्ची के हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं, वह बिल्कुल शांत खड़ी रहती है. इतना ही नहीं दूसरे हाथ में भी इंजेक्शन लगने के दौरान उसके चेहरे पर डर या कोई भाव नहीं दिखता. बच्ची का यह कॉन्फिडेंस देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी दंग रह गए. कई लोग मजाक के अंदाज में कह रहे हैं कि हमसे तो आज भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता. 

बिना डरे लगवाए दोनों इंजेक्शन 

वायरल क्लिप में बच्ची बड़ी आराम से डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखती रहती है. आमतौर पर जहां बच्चे इंजेक्शन देखकर रोने लगते हैं, वहीं यह बच्ची बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती नजर आती है. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग उसे बहादुर बच्ची कह कर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. कई लोगों ने दावा किया कि डॉक्टर ने दोनों हाथों में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गए. कुछ यूजर्स ने इसे गलत तकनीक बताया. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @interestinggaff नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वायरल वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोग अपने रिएक्शंस भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया हमसे तो आज भी इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता, वहीं दूसरे ने कहा यह बच्ची तो हमसे ज्यादा बहादुर निकली. एक और यूजर ने मजाक में लिखा लगता है इंजेक्शन से पहले माउंटेन ड्यू पीकर आई थी बच्ची. वहीं एक यूजर ने कहा मैं 25 साल का हो गया हूं फिर भी इतना शांत नहीं रह सकता. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट कर कहा आज के समय में लड़कियां सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया पक्का इसके पापा ने इसे कुछ अच्छा गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 May 2026 02:41 PM (IST)
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