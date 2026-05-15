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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBrave Woman Viral Video: नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 

Brave Woman Viral Video: नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 

Brave Woman Viral Video: वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला से बैग लूटने की कोशिश करते नजर आते हैं. बदमाश महिला को धक्का देकर नाली में गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद महिला अपना बैग नहीं छोड़ती.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 May 2026 02:38 PM (IST)
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Brave Woman Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर चोरी-चकारी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही वीडियो इस बार भी वायरल हो रहा है. दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा से ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला से बैग लूटने की कोशिश करते नजर आते हैं.

बदमाश महिला को धक्का देकर नाली में गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद महिला अपना बैग नहीं छोड़ती और लगातार लुटेरों से भिड़ी रहती है. महिला का हौसला देखकर आखिरकार बदमाशों को वहां से भागना पड़ता है. अब इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे शेरनी की बहादुरी बता रहे हैं. 

बैग बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ गई महिला 

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @arvindchotia नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला रात के समय अपने घर की ओर जा रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाश उसके पास पहुंचते हैं और बैग छीनने की कोशिश करने लगते हैं. बदमाश महिला को जोर से धक्का देते हैं, जिससे वह नाली में गिर जाती है. इसके बाद बदमाश महिला को कई बार पटकने की कोशिश करता है. हालांकि महिला हिम्मत नहीं हारती और बैग को मजबूती से पकड़े रहती है. काफी देर तक छीना-झपटी चलती रहती है. लेकिन महिला बैग छोड़ने को तैयार नहीं होती है, आखिरकार बदमाश महिलाओं और बैग को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं. जिसके बाद महिला खुद ही खड़ी होती है और अपने घर की और निकलने लगती है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर महिला की बहादुरी की खूब तारीफ की जा रही है. 

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सोशल मीडिया पर महिला की बहादुरी की तारीफ 

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स महिला के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा असल जिंदगी की शेरनी तो यही है. दूसरे ने कहा महिलाओं को इतना मजबूत होना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा देसी दूध पीने वाली महिलाओं से भिड़ना आसान नहीं होता है, सलाम है इनके हौसले को. एक यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा महिला भी मजबूत थी और बैग भी. जहां कई लोग महिला की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स वीडियो बना रहे लोगों पर सवाल उठाते नजर आए. एक यूजर ने लिखा वीडियो बनाने वाला खुद मदद करने क्यों नहीं गया. दूसरे ने कहा आज इंसानियत मर गई सामने महिला संघर्ष करती रही और लोग वीडियो बनाते रहे. वहीं एक अन्य यूजर ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए लिखा लोग महिला की ताकत देख रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल कोई नहीं पूछ रहा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 May 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Etah Viral Video Brave Woman Viral Video Bag Snatching Attempt Woman Fights Robbers
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