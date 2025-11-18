Video: बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल! लड़की ने साड़ी पहन किया जबर डांस, लोग बोले- आग लगा दी
Viral Dance Video: इंटरनेट पर एक लड़की के बेहतरीन डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग लड़की की तारीफ करते-करते थक नहीं रहे हैं. लड़की के इस डांस को देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे.
Dance Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो डांस के बादशाह माने जाते हैं. उनके डांस को देखकर हर कोई दीवाना बन जाता है. उन्हीं में से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टग्राम की जानी-मानी डांसर, एक्टर, मॉडल "सुप्रिया चावन" जिनके आए दिन डांस की कई रील दिखाने को मिलती रहती है. उनके डांस के मूव्स और चेहरा का नूर सबको पागल कर रहा है. हाल ही में उनका एक ओर डांस का वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है.
लड़की के डांस ने लोगों को बनाया दीवाना
वीडियो में देखा जा सकता है कि सु्प्रिया ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है और उनके बाल खुले नजर आ रहे हैं. वह बॉलीवुड की मशहूर सिंगर "अलका याग्निक" का फेमस गाना बड़ी मुश्किल पर डांस करती नजर आ रही हैं और उनके पीछे कई सारे लोग खड़े हैं, जो उनके लाइव डांस का आनंद ले रहे हैं और साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं.
साड़ी में मॉर्डन ट्विस्ट के साथ इतना बेहतरीन डांस देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए. उनके चेहरे पर डांस करते समय कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है. लड़की के इस डांस के वीडियो को यूजर्स बार-बार देख रहे हैं.
साड़ी में ग्रेसफुल डांस कर जीता यूजर्स का दिल
इस रील के पोस्ट होने के बाद इंस्टाग्राम पर धूम मच गई है. लगातार लाखों में लाइक्स और व्यूज देखने को मिल रहे हैं. उनके फैंस उनकी तारीफ करते-करते थक नहीं रहे हैं. इस बेहतरीन डांस के वीडियो पर लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
ये डांस लोगों के दिल को छू गया है. एक यूजर ने लिखा कि साड़ी में भी कितना मस्त डांस किया है तो वहीं कुछ ने कहा कि आग लगा दी. वहीं कुछ ने उनके डांस के मूव्स की बहुत तारीफ की. लगातार वीडियो पर कमेंट देखने को मिल रहे हैं और साथ ही लोग रील को खूब शेयर भी कर रहे हैं.
