Video: छोटी हाईट वालों का कमाल! टोल गेट के नीचे से निकल गई लैम्बोर्गिनी, ताकते रह गए कर्मचारी!
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी कार बंद टोल गेट से निकलती नजर आ रही है और साथ ही लैम्बोर्गिनी कार पर नंबर प्लेट भी दिखाई नहीं दे रही है.
Shocking Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियोज वायरल होते हैं. कुछ हंसी-मजाक के तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें हम देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लैम्बोर्गिनी कार बंद टोल गेट से निकलती नजर आ रही है और साथ ही कार पर नंबर प्लेट भी दिखाई नहीं दे रही है.
टोल गेट के नीचे से निकल गई लैम्बोर्गिनी
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है, जहां एक सफेद रंग की टैक्सी टोल पर खड़ी होती है और उसके पीछे एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी कार उसके पीछे खड़ी होती है. इस दौरान जैसे ही सफेद रंग की कार टोल से गुजरती है.
उसके बाद टोल का गेट दोबारा बंद हो जाता है, लेकिन पीछे खड़ी लैम्बोर्गिनी कार गेट बंद होने के बाद भी उसके नीचे से गुजर जाती है. इस दौरान टोल पर मौजूद महिला कर्मचारी ये हरकत को देखती रह जाती है और कार का ड्राइवर बिना टोल का पैसा दिए वहां से फरार हो जाता है.
ड्राइवर ने सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की
वीडियो में यह भी देखा गया है कि लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही है. इसे देखकर यह साफ हो रहा है कि लैम्बोर्गिनी कार के ड्राइवर ने सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
कुछ ने कहा कि इस तरह बंद गेट के नीचे से कार निकालना कितना खतरनाक है और वहीं कुछ ने कहा कि बिना नंबर प्लेट के कार चलाना नियमों के खिलाफ है. कुछ ने कहा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
