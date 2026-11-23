सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ काव्या मारन और मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. 11 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने के बाद इस जोड़े ने 21 और 22 नवंबर को चेन्नई में दो शानदार रिसेप्शन दिए और अब 25 नवंबर को सन ग्रुप के कर्मचारियों के लिए एक खास रिसेप्शन रखा गया है. लेकिन इस जश्न से पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई सन ग्रुप के कर्मचारियों की किस्मत से रश्क कर रहा है.

इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सन ग्रुप के कर्मचारियों को शादी के न्योते के साथ बेहद खास गिफ्ट बॉक्स भेजे गए हैं. कर्मचारियों द्वारा शेयर किए गए अनबॉक्सिंग वीडियो के मुताबिक, इन डिब्बों के अंदर शादी के निमंत्रण पत्र और चॉकलेट के साथ-साथ सोने की अंगूठियां भी निकली हैं. जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है.

डिब्बा खोलते ही उड़ गए कर्मचारियों के होश

वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला कर्मचारी जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलती है, अंदर सोने की अंगूठी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. वहीं, एक और यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "POV: यह हमारे घर की शादी है, देखिए हमें हमारे बॉस की तरफ से शादी के तोहफे में क्या मिला है." हालांकि, कंपनी की तरफ से इन तोहफों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन वीडियोज ने तहलका मचा रखा है.

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साधारण और खास अंदाज में रचाई थी शादी

बता दें कि सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या और अनिरुद्ध ने 11 नवंबर को बेहद खास अंदाज में 'आत्म-सम्मान विवाह' किया था, जिसकी पुष्टि डीएमके आईटी विंग के सचिव डॉ. टीआरबी राजा ने की थी. तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी द्वारा शुरू की गई इस परंपरा में बिना किसी आडंबर के गवाहों की मौजूदगी में वर-वधू एक-दूसरे को वरमाला या अंगूठी पहनाकर साथ निभाने का वचन देते हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

इंटरनेट पर गिफ्ट बॉक्स के ये वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई ऐसे बॉस सबको मिलें, यहां तो दिवाली पर भी एक डिब्बा सोनपापड़ी थमा दी जाती है और वहां शादी के कार्ड के साथ सोना बंट रहा है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "काव्या मारन और अनिरुद्ध की जोड़ी ने सादगी से शादी करके दिल जीता और अब कर्मचारियों पर प्यार लुटाकर सबका दिल जीत लिया." वहीं एक और यूजर ने पूछा, "क्या सन ग्रुप में अभी कोई वैकेंसी खाली है? हमें भी ऐसा ही न्योता चाहिए."

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