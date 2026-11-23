Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारंपरिक सौर पैनलों से अलग, इसे धूप की जरूरत नहीं.

Dracula Solar Technology : अब तक सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी मानी जाती रही है. यही वजह है कि इन्हें आमतौर पर घरों की छतों या ऐसी खुली जगहों पर लगाया जाता है, जहां सही धूप मिल सके, लेकिन अब बिजली बनाने का तरीका बदलने वाली एक नई तकनीक सामने आई है. इसमें बिजली पैदा करने के लिए तेज धूप या छत पर पैनल लगाने की जरूरत नहीं होगी.

फ्रांस की कंपनी ड्रैकुला टेक्नोलॉजी ने ऐसी तकनीक तैयार की है, जो घर, ऑफिस या कमरे में जलने वाली लाइट से भी एनर्जी मिल सकती है. इसकी मदद से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिजली मिल सकेगी. ऐसे में अब बल्ब और ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी भी बिजली बनाने के काम आ सकती है. तो आइए जानते हैं कि यह नई टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है.

क्या है ड्रैकुला सोलर टेक्नोलॉजी?

फ्रांस की ड्रैकुला टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने साल 2012 में इस दिशा में काम शुरू किया था. कंपनी ने बहुत पतली और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक तकनीक तैयार की है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बिजली बनाने के लिए तेज धूप की जरूरत नहीं होती है. यह घर के अंदर आने वाली नेचुरल रोशनी के साथ-साथ बल्ब और दूसरी लाइटों से मिलने वाली रोशनी का भी यूज कर सकती है. इसी खासियत की वजह से इसे पारंपरिक सोलर पैनल से अलग माना जा रहा है.

खास तरीके से तैयार किए जाते हैं ये पैनल

इस तकनीक को बनाने का तरीका भी काफी अलग है. कंपनी डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया के जरिए कार्बन आधारित ऑर्गेनिक पॉलिमर की बहुत पतली परतों का यूज करके इसके मॉड्यूल तैयार करती है. कंपनी की यह तकनीक RoHS और REACH जैसे सख्त सुरक्षा मानकों का भी पालन करती है. डिजिटल प्रिंटिंग की वजह से इन मॉड्यूल को जरूरत के मुताबिक अलग-अलग साइज में तैयार किया जा सकता है. इतना ही नहीं, इन्हें घुमावदार हुई जगहों पर पर भी लगाया जा सकता है.

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स्मार्ट होम से लेकर दुकानों तक हो सकता है इस्तेमाल

इस तकनीक का यूज स्मार्ट होम, ऑफिस और दुकानों में किया जा सकता है. घरों में टीवी रिमोट, थर्मोस्टेट, स्मार्ट डोर लॉक और सामान की लोकेशन बताने वाले ट्रैकिंग डिवाइस इससे चलाए जा सकते हैं. इस तरह छोटे डिवाइस को बार-बार बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्रैकुला टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज उन छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो सकता है, जो फिलहाल डिस्पोजेबल बैटरी से चलते हैं, हालांकि इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लगातार बिजली उपलब्ध कराना है.

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