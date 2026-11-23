शादी-ब्याह का सीजन हो और सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन के अजीबोगरीब वीडियो वायरल न हों, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक देहाती शादी का ऐसा ही झन्नाटेदार और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इस वीडियो में जयमाला के स्टेज पर खड़ी दुल्हन अचानक कुछ ऐसा डांस शुरू कर देती है कि वहां मौजूद बाराती तो हैरान रह ही जाते हैं, लेकिन बेचारे दूल्हे की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन एक साथ खड़े हैं. आसपास रिश्तेदारों और मेहमानों की भारी भीड़ जमा है. तभी बैकग्राउंड में गाना बजते ही दुल्हन अचानक अजीबोगरीब स्टेप्स के साथ जोर-शोर से नाचना शुरू कर देती है. दुल्हन का यह बेफिक्र और अतरंगी डांस देखकर एक पल के लिए तो स्टेज के नीचे खड़े बाराती भी सन्न रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ताली बजाएं या हंसें.

शर्मिंदगी के मारे फोन में मुंह छिपाए बैठा रहा दूल्हा

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा दूल्हे का रिएक्शन है. दुल्हन के इस डांस से स्टेज पर ऐसी भयंकर छिछालेदर मचती है कि दूल्हे का माथा भन्ना जाता है. सबके सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए दूल्हा न तो दुल्हन को रोक पाता है और न ही किसी से नजरें मिला पाता है. आखिरकार वह अपनी नजरें नीची करके मोबाइल फोन निकाल लेता है और पूरे समय फोन की स्क्रीन में ही मुंह गड़ाए खड़ा रहता है, मानो वहां कुछ हो ही न रहा हो.

View this post on Instagram A post shared by rishika_raj_paswan_ (@____rishika_raj_paswan_07___)

यह भी पढ़ें: Newborn Baby Viral Video: औलाद को पहली बार गोद में लेते ही कांपे बाप के हाथ, वायरल हो गया वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए जमकर मजे

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में दूल्हे की हालत पर जमकर चुटकी ले रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई दूल्हे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, बेचारे ने इज्जत बचाने के लिए फोन में ही पनाह ले ली."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जब शादी से पहले बिना प्रैक्टिस के स्टेज पर परफॉर्मेंस दोगे, तो बारातियों के सामने ऐसा ही माहौल बनेगा."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "दुल्हन का कॉन्फिडेंस तो गजब का है, लेकिन दूल्हे का चेहरा देखकर हंसी नहीं रुक रही."

यह भी पढ़ें: Viral Video: महिंद्रा के 'काले घोड़े' के आगे BMW वाले ने जोड़े हाथ, रेस लगाने से किया इनकार