सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स पिता बनने के बाद पहली बार अपने नवजात बच्चे को गोद में लेता दिखाई दे रहा है. आमतौर पर किसी बच्चे के जन्म पर परिवार में खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस वीडियो में पिता की खुशी के साथ उसकी घबराहट भी साफ नजर आती है.

जैसे ही नर्स बच्चे को उसकी गोद में देने लगती है, वह थोड़ा असहज हो जाता है. उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बहुत सावधानी से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है. यही छोटा-सा पल अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.

पहली बार बच्चे को गोद में लेते हुए घबराया पिता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में एक नर्स नवजात बच्चे को उसके पिता के हाथों में सौंप रही है. शख्स बच्चे को लेने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ घबराहट भी दिखाई देती है. वह बच्चे को बहुत संभालकर पकड़ना चाहता है, इसलिए उसके हाथ कांपने लगते हैं. आसपास मौजूद लोग भी इस खास पल को देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं. कुछ देर बाद वह बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है. उसके चेहरे के भाव देखकर समझ आता है कि यह उसके लिए कितना खास अनुभव है.

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नर्स ने भी पिता को संभालने में की मदद

वीडियो में नर्स पिता को बच्चे को गोद में लेने में मदद करती दिखाई देती है. वह उसे सहज करने की कोशिश करती है, ताकि वह बिना घबराए अपने बच्चे को संभाल सके. दरअसल, नवजात बच्चे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं. ऐसे में पहली बार उन्हें गोद में लेने वाले व्यक्ति के मन में डर होना स्वाभाविक है. उसे समझ नहीं आता कि बच्चे को किस तरह पकड़ना है और उसे आराम कैसे देना है. इस वीडियो में भी पिता की सावधानी और घबराहट दोनों साफ नजर आती हैं. बच्चे को गोद में लेने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है.

A man rarely cries when life breaks him. He cries when life finally gives him a reason to smile after all the pain he silently endured🥹❤️ https://t.co/6LCQTP4yBt — Hindu Decoded🇮🇳 (@Hindu_decoded) November 20, 2026

वीडियो देख यूजर्स को याद आए अपने खास पल

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि पहली बार पिता बनने का एहसास शब्दों में बताना आसान नहीं है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चे को पहली बार गोद में लेते समय उनके हाथ भी ऐसे ही कांपे थे. वहीं, एक यूजर ने कहा कि यह डर नहीं, बल्कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का एहसास है. कुछ लोगों ने नर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उसने पिता को सहज बनाने में अच्छी मदद की. कई यूजर्स ने इसे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बताया. वीडियो लोगों को यह भी याद दिला रहा है कि पिता बनने का सफर भी भावनाओं और जिम्मेदारियों से भरा होता है.

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