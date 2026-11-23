सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सासाराम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार को एक मामले में कड़ी फटकार लगाई है. जज अनिल कुमार ने रोहतास के पुलिस सुपरिटेंडेंट रौशन कुमार को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना का दोषी ठहराते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया था. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जज के इस आदेश और कानून की समझ पर गंभीर सवाल उठाए.

'बाहुबली बनने की ज़रूरत नहीं'

सुनवाई के दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा, "कानून को लेकर आपकी समझ हैरान करने वाली है. आपने इतने आक्रामक तरीके से एसपी को बुलाया और उसी दिन उन्हें दोषी ठहरा दिया.” उन्होंने जज को नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण लेने की सलाह देते हुए कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय किसी को 'बाहुबली' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

क्या है मामला?

सासाराम के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज-IV अनिल कुमार ने अपहरण के मामले में दोषियों को सजा सुनाने के बाद पुलिस को कुछ निर्देश दिए थे. उनमें झूठी गवाही के लिए पीड़ित के खिलाफ एफआईआर और उसके कथित गांजा कारोबार की जांच की बात शामिल थी.

अपने इन निर्देशों का पालन न होने पर उन्होंने तत्कालीन एसपी रौशन कुमार को कोर्ट में तलब किया था. 29 सितंबर, 2026 को उन्होंने एसपी को अवमानना का दोषी ठहराया और बीएनएसएस की धारा 384 के तहत 1 रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया था. जज ने इस बात को अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी निर्देश दिया था.

'हाई कोर्ट में रखना चाहिए था मामला'

जस्टिस बागची ने कहा कि जज का मकसद न्याय करना हो सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया नियमों और अनुशासन से बंधी होती है. उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और उनकी गैर-मौजूदगी को कोर्ट के सामने अपराध मानकर दोषी ठहरा दिया. यह सब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जज को यह लगता था कि मामला आपराधिक अवमानना का है, तो हाई कोर्ट के सामने मामला रखना चाहिए था.

'कानून को समझें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जज को पहले बीएनएसएस की धारा 384 के दायरे को समझना चाहिए था. कोर्ट रूम में जज के सामने किसी को थप्पड़ मारना, कोर्ट को गाली देना या जज के आदेश के बावजूद बाहर जाने से इनकार कर देना कोर्ट के सामने किया गया अपराध है. लेकिन अगर अदालत किसी अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देती है और वह ऐसा नहीं करता, तो इसे अदालत के सामने किया गया अपराध नहीं माना जा सकता.