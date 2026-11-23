सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दोषी इरफान सिराज पाड़ा की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने उसे मेडिकल आधार पर जमानत दी है. इरफान साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए 31 लोगों में शामिल है. विशेष SIT कोर्ट ने 2011 में इरफान सिराज पाड़ा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, वह करीब 18 साल से जेल में बंद है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने यह आदेश दिया, क्योंकि इरफान दिल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है. राज्य सरकार ने दोषी की इस मेडिकल स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई. 27 फरवरी 2002 को हुई इस घटना में साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी. इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे कारसेवक सवार थे. गोधरा की इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे.

गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया

ट्रायल कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में मार्च 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया था. इसमें से 11 को मौत की सजा और बाकी 20 को उम्रकैद सुनाई गई थी. 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और बाकी 20 लोगों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपीलें 2018 से लंबित हैं.

13 मई 2022 को कोर्ट ने एक दोषी अब्दुल रहमान धंतिया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी. इसका आधार यह था कि उसकी पत्नी को टर्मिनल कैंसर था और उसकी बेटियां मानसिक रूप से अक्षम थीं. 11 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी थी.

कितने लोगों को मिल चुकी जमानत?

फारूक नाम के एक अन्य दोषी को दिसंबर 2022 में जमानत दी गई. कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसने 17 साल से अधिक की सजा काट ली है और घटना में उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने की थी. इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 8 दोषियों को जमानत दे दी. इसमें अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी असला, यूनुस अब्दुल हक्क समोल, मोहम्मद हनीफ अब्दुल्ला मौलवी बादाम, अब्दुल रऊफ अब्दुल माजिद ईसा उर्फ ​​धेसली, इब्राहिम अब्दुलराजाक अब्दुल सत्तार समोल उर्फ ​​भानो, अयूब अब्दुल गनी इस्माइल पटालिया, सोहेब यूसुफ अहमद कलंदर, और सुलेमान अहमद हुसैन उर्फ ​​टाइगर पीर मुसलमान शामिल है.