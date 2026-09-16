झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहा रहे एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं एक बड़े खतरे से अनजान हैं.
बरसात का मौसम है, ऐसे में हर कोई अपने परिवार को लेकर नदी झरनों की ओर मजे लेने निकल पड़ता है. लेकिन कई बार ये अनुभव हर इंसान या परिवार के लिए एक जैसा नहीं रहता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहाते परिवार पर ऊपर से भारी भरकम सांप आ गिरा जिसके बाद छोटे बच्चों समेत वहां नहा रहा पूरा परिवार सहम गया. वीडियो देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे.
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा सांप
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहा रहे एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं एक बड़े खतरे से अनजान हैं. पहाड़ से मोटी धार के साथ उछाल मारते हुए पानी नीचे गिर रहा है और उसी के नीचे चट्टान पर बैठा यह परिवार पानी की बौछारों का आनंद ले रहा है. लेकिन तभी पानी के साथ एक मोटा सा काला सांप ऊपर से आकर नीचे परिवार पर गिरता है जिसके बाद पूरे परिवार की हालत टाइट हो जाती है.
జలపాతంలో పైనుంచి పామూ పడింది.. వైరల్ వీడియో— basker reddy (@chicagobachi) September 15, 2026
మహారాష్ట్రలోని అంబోలి జలపాతం వద్ద కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పైనుంచి భారీ పాము పడింది
చిన్నారిని ఎత్తుకుని ఉన్న వ్యక్తి పక్కనే పాము పడటంతో అక్కడున్నవారు హడలిపోయి కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీశారు. ఇది కోబ్రా అనిపిస్తుంది pic.twitter.com/cUXm49jM7A
छोटे बच्चे और महिलाएं भी थीं मौजूद
जैसे ही सांप वहां नहा रहे परिवार के सदस्यों बाप और छोटे बच्चों पर गिरता है वहां बैठी महिलाएं और लोग जोर से चीख उठते हैं. सांप के आते ही परिवार बच्चों को दूर करते हैं लेकिन तब तक सांप पानी के साथ चट्टानों में गायब हो चुका होता है. अब वीडियो देखकर लोग सांप की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई इसे कोबरा कह रहा है तो कोई इसे धामन बता रहा है. कुल मिलाकर वीडियो रूह को कंपा देने वाला है.
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यूजर्स बोले, नजारा देख रूह कांप गई
वीडियो को @chicagobachi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छा है यह सांप धामन था, वरना बड़ा खतरा हो सकता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिखने में सांप कोबरा लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते. एक और यूजर ने लिखा...सांप देखकर तो मेरी रूह कांप गई.
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