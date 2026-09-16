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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगझरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो

झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहा रहे एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं एक बड़े खतरे से अनजान हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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बरसात का मौसम है, ऐसे में हर कोई अपने परिवार को लेकर नदी झरनों की ओर मजे लेने निकल पड़ता है. लेकिन कई बार ये अनुभव हर इंसान या परिवार के लिए एक जैसा नहीं रहता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहाते परिवार पर ऊपर से भारी भरकम सांप आ गिरा जिसके बाद छोटे बच्चों समेत वहां नहा रहा पूरा परिवार सहम गया. वीडियो देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे.

झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा सांप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें झरने के नीचे नहा रहे एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं एक बड़े खतरे से अनजान हैं. पहाड़ से मोटी धार के साथ उछाल मारते हुए पानी नीचे गिर रहा है और उसी के नीचे चट्टान पर बैठा यह परिवार पानी की बौछारों का आनंद ले रहा है. लेकिन तभी पानी के साथ एक मोटा सा काला सांप ऊपर से आकर नीचे परिवार पर गिरता है जिसके बाद पूरे परिवार की हालत टाइट हो जाती है.

छोटे बच्चे और महिलाएं भी थीं मौजूद

जैसे ही सांप वहां नहा रहे परिवार के सदस्यों बाप और छोटे बच्चों पर गिरता है वहां बैठी महिलाएं और लोग जोर से चीख उठते हैं. सांप के आते ही परिवार बच्चों को दूर करते हैं लेकिन तब तक सांप पानी के साथ चट्टानों में गायब हो चुका होता है. अब वीडियो देखकर लोग सांप की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई इसे कोबरा कह रहा है तो कोई इसे धामन बता रहा है. कुल मिलाकर वीडियो रूह को कंपा देने वाला है.

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यूजर्स बोले, नजारा देख रूह कांप गई

वीडियो को @chicagobachi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छा है यह सांप धामन था, वरना बड़ा खतरा हो सकता था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिखने में सांप कोबरा लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते. एक और यूजर ने लिखा...सांप देखकर तो मेरी रूह कांप गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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