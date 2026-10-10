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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां का फर्ज भी और पेट के लिए ड्यूटी भी, भावुक कर देगा यह वीडियो

मां का फर्ज भी और पेट के लिए ड्यूटी भी, भावुक कर देगा यह वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरने का काम कर रही है. उसने अपनी पीठ पर कपड़े की मदद से अपने छोटे से बच्चे को सुरक्षित बांध रखा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 08:15 PM (IST)
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एक मां का प्यार और उसका समर्पण दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है. जब बात अपने बच्चे की परवरिश और उसके बेहतर भविष्य की हो, तो एक महिला हर मुश्किल से मुस्कुराकर लड़ जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक महिला अपनी पीठ पर छोटे से मासूम बच्चे को कपड़े से बांधकर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन भरती नजर आ रही है. एक तरफ वह अपनी नौकरी की जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रही है, तो दूसरी तरफ मां होने का फर्ज भी बखूबी अदा कर रही है. महिला के इस हौसले और जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.

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पीठ पर सोता मासूम और हाथों में पेट्रोल की नोजल

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरने का काम कर रही है. उसने अपनी पीठ पर कपड़े की मदद से अपने छोटे से बच्चे को सुरक्षित बांध रखा है, जो क्यूट सी कैप पहने बहुत ही मासूमियत से आसपास देख रहा है. महिला बिना किसी शिकायत के चेहरे पर गंभीरता और मेहनत की चमक लिए गाड़ियों में ईंधन डाल रही है. काम का तनाव और बच्चे की जिम्मेदारी दोनों को एक साथ संभालती यह मां संघर्ष और ममता की एक जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी है.

 
 
 
 
 
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संघर्ष की मूरत बनी मां, सादगी ने जीता सबका दिल

आज के दौर में जहां लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, वहीं यह महिला दिखा रही है कि मेहनत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता. बच्चे को घर पर अकेले छोड़ने के बजाय वह उसे अपने साथ काम पर लेकर आई है ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी न रहे. पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहक भी महिला की इस लगन और समर्पण को देखकर हैरान रह गए. इस भावुक मंजर को वहां मौजूद किसी वाहन चालक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार, यूजर्स बोले- "मां तुझे सलाम"

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में महिला के सम्मान में तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, इस महिला का जज्बा वाकई सलाम करने योग्य है." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "दुनिया की सबसे मजबूत और खूबसूरत इंसान मां ही होती है."

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 08:15 PM (IST)
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