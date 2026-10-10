मां का फर्ज भी और पेट के लिए ड्यूटी भी, भावुक कर देगा यह वीडियो

एक मां का प्यार और उसका समर्पण दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है. जब बात अपने बच्चे की परवरिश और उसके बेहतर भविष्य की हो, तो एक महिला हर मुश्किल से मुस्कुराकर लड़ जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक महिला अपनी पीठ पर छोटे से मासूम बच्चे को कपड़े से बांधकर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन भरती नजर आ रही है. एक तरफ वह अपनी नौकरी की जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रही है, तो दूसरी तरफ मां होने का फर्ज भी बखूबी अदा कर रही है. महिला के इस हौसले और जज्बे को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है.

पीठ पर सोता मासूम और हाथों में पेट्रोल की नोजल

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरने का काम कर रही है. उसने अपनी पीठ पर कपड़े की मदद से अपने छोटे से बच्चे को सुरक्षित बांध रखा है, जो क्यूट सी कैप पहने बहुत ही मासूमियत से आसपास देख रहा है. महिला बिना किसी शिकायत के चेहरे पर गंभीरता और मेहनत की चमक लिए गाड़ियों में ईंधन डाल रही है. काम का तनाव और बच्चे की जिम्मेदारी दोनों को एक साथ संभालती यह मां संघर्ष और ममता की एक जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी है.

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संघर्ष की मूरत बनी मां, सादगी ने जीता सबका दिल

आज के दौर में जहां लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, वहीं यह महिला दिखा रही है कि मेहनत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता. बच्चे को घर पर अकेले छोड़ने के बजाय वह उसे अपने साथ काम पर लेकर आई है ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी न रहे. पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहक भी महिला की इस लगन और समर्पण को देखकर हैरान रह गए. इस भावुक मंजर को वहां मौजूद किसी वाहन चालक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार, यूजर्स बोले- "मां तुझे सलाम"

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में महिला के सम्मान में तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, इस महिला का जज्बा वाकई सलाम करने योग्य है." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "दुनिया की सबसे मजबूत और खूबसूरत इंसान मां ही होती है."

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