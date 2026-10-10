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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमम्मी आज रोटी मत बनाना...मजे मारते दिखे डिटेन हुए प्रदर्शनकारी

मम्मी आज रोटी मत बनाना...मजे मारते दिखे डिटेन हुए प्रदर्शनकारी

दिल्ली पुलिस की बस में भरकर लाए गए युवाओं ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी. कैमरे पर युवाओं ने मुस्कुराते हुए कहा "मम्मी आज घर पर खाना मत बनाना!"

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में समय-समय पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस की सख्त कार्रवाई के नजारे तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार इन गंभीर स्थितियों के बीच भी कुछ ऐसा घट जाता है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है. इन दिनों दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ हिरासत में लिए जा रहे प्रदर्शनकारियों का एक बेहद मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दिल्ली पुलिस की बस में भरकर लाए गए युवाओं ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी. कैमरे पर युवाओं ने मुस्कुराते हुए कहा "मम्मी आज घर पर खाना मत बनाना!" उनका यह फनी अंदाज अब इंटरनेट पर जमकर ठहाके लगवा रहा है.

पुलिस बस बनी 'फ्री मेस', मुस्कुराते युवाओं का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की हिरासत वाली जगह पर काफी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं. चेहरे पर बिना किसी डर या शिकन के ये युवा पूरी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. सफेद कैप पहने एक युवा अपने साथी के साथ कैमरे की ओर देखकर बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने घर वालों को मैसेज देता है कि आज रात उनके खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वे पुलिस की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाएंगे. हिरासत में लिए जाने के बावजूद इन लड़कों का यह बिंदास और बेफिक्र रवैया हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

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"मम्मी आज खाना मत बनाना" पर लगे ठहाके

युवकों का इशारा साफ था कि जब पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जा रही है, तो अब थाने या डिटेंशन सेंटर में खाने-पीने का इंतजाम भी पुलिस प्रशासन ही करेगा. उनका यह कूल और फनी अंदाज देखकर आसपास मौजूद अन्य प्रदर्शनकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार-बार शेयर कर रहे हैं. अमूमन पुलिस कस्टडी में जाते समय लोगों के चेहरे उड़ जाते हैं, लेकिन इन लड़कों ने तो जैसे हिरासत में जाने को भी एक पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय करना शुरू कर दिया.

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दिल्ली में प्रदर्शन का दौर और इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

दिल्ली में अलग-अलग मुद्दों को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और उपद्रव या बिना इजाजत प्रदर्शन करने वालों को तुरंत बसों में भरकर ले जाया जा रहा है. लेकिन इस बीच सामने आए इस वीडियो ने सोशल मीडिया का माहौल काफी हल्का कर दिया है. मीम पेजों पर यह वीडियो टॉप ट्रेंड में आ गया है. लोग इस पर जमकर मीम्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि "देसी लड़कों के लिए डिटेन होना भी हॉस्टल की तरह है, जहां फ्री का खाना पक्का होता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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