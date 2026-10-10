मम्मी आज रोटी मत बनाना...मजे मारते दिखे डिटेन हुए प्रदर्शनकारी

राजधानी दिल्ली में समय-समय पर होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और पुलिस की सख्त कार्रवाई के नजारे तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार इन गंभीर स्थितियों के बीच भी कुछ ऐसा घट जाता है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है. इन दिनों दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ हिरासत में लिए जा रहे प्रदर्शनकारियों का एक बेहद मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दिल्ली पुलिस की बस में भरकर लाए गए युवाओं ने कैमरे के सामने कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी. कैमरे पर युवाओं ने मुस्कुराते हुए कहा "मम्मी आज घर पर खाना मत बनाना!" उनका यह फनी अंदाज अब इंटरनेट पर जमकर ठहाके लगवा रहा है.

पुलिस बस बनी 'फ्री मेस', मुस्कुराते युवाओं का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की हिरासत वाली जगह पर काफी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं. चेहरे पर बिना किसी डर या शिकन के ये युवा पूरी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. सफेद कैप पहने एक युवा अपने साथी के साथ कैमरे की ओर देखकर बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने घर वालों को मैसेज देता है कि आज रात उनके खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वे पुलिस की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाएंगे. हिरासत में लिए जाने के बावजूद इन लड़कों का यह बिंदास और बेफिक्र रवैया हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

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"मम्मी आज खाना मत बनाना" पर लगे ठहाके

युवकों का इशारा साफ था कि जब पुलिस उन्हें डिटेन करके ले जा रही है, तो अब थाने या डिटेंशन सेंटर में खाने-पीने का इंतजाम भी पुलिस प्रशासन ही करेगा. उनका यह कूल और फनी अंदाज देखकर आसपास मौजूद अन्य प्रदर्शनकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को बार-बार शेयर कर रहे हैं. अमूमन पुलिस कस्टडी में जाते समय लोगों के चेहरे उड़ जाते हैं, लेकिन इन लड़कों ने तो जैसे हिरासत में जाने को भी एक पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय करना शुरू कर दिया.

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दिल्ली में प्रदर्शन का दौर और इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

दिल्ली में अलग-अलग मुद्दों को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और उपद्रव या बिना इजाजत प्रदर्शन करने वालों को तुरंत बसों में भरकर ले जाया जा रहा है. लेकिन इस बीच सामने आए इस वीडियो ने सोशल मीडिया का माहौल काफी हल्का कर दिया है. मीम पेजों पर यह वीडियो टॉप ट्रेंड में आ गया है. लोग इस पर जमकर मीम्स बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि "देसी लड़कों के लिए डिटेन होना भी हॉस्टल की तरह है, जहां फ्री का खाना पक्का होता है."

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