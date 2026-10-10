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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबैंक शटर के बाहर पत्नी ने गार्ड पति संग रचाई डिनर डेट, वीडियो वायरल

बैंक शटर के बाहर पत्नी ने गार्ड पति संग रचाई डिनर डेट, वीडियो वायरल

वीडियो में एक पत्नी अपने पति को स्पेशल फील कराने के लिए रात के वक्त उसकी ड्यूटी स्पॉट पर पहुंच गई. पति एक बैंक में नाइट गार्ड की नौकरी करता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 06:17 PM (IST)
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सच्चा प्यार किसी महंगे होटल, कैंडललाइट डिनर या महंगे तोहफों का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह एक-दूसरे के प्रति समर्पण, सम्मान और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने में झलकता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक पत्नी अपने पति को स्पेशल फील कराने के लिए रात के वक्त उसकी ड्यूटी स्पॉट पर पहुंच गई. पति एक बैंक में नाइट गार्ड की नौकरी करता है. पत्नी अपने साथ टिफिन में घर का बना खाना लेकर आई और दोनों ने बैंक के बंद शटर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठकर एक-दूसरे के साथ सादगी भरा 'डिनर डेट' एंजॉय किया. इस सादगी भरे प्यार और केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

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बंद बैंक के बाहर सजा प्यार का आशियाना

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है और बैंक का शटर पूरी तरह बंद है. बैंक के ठीक बाहर सीढ़ियों के पास प्लास्टिक की स्टूल और कुर्सी रखकर पति-पत्नी आमने-सामने बैठे हुए हैं. पत्नी अपने पति के लिए टिफिन से प्यार से खाना परोसती है और दोनों हंसी-खुशी बातें करते हुए साथ में खाना खा रहे हैं. पति अपनी वर्दी में ड्यूटी पर मुस्तैद है और पत्नी उसके साथ इस सादगी भरे पल को बहुत ही खास बना रही है. इस खूबसूरत दृश्य को दूर से किसी राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

ना दिखावा, ना कोई शिकायत... सिर्फ बेपनाह मोहब्बत

आज के दौर में जहां लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए महंगे रेस्टोरेंट और डेट्स की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, वहीं इस कपल का यह सादगी भरा अंदाज लोगों के दिलों को सीधे छू रहा है. वीडियो में ना तो कोई शिकायत दिख रही है और ना ही किसी बात की मायूसी. पत्नी चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लिए अपने पति का साथ निभा रही है, तो वहीं पति भी अपनी थकाऊ ड्यूटी के बीच पत्नी के इस सरप्राइज से बेहद खुश और भावुक नजर आ रहा है. यह वीडियो साबित करता है कि अगर पार्टनर का साथ सच्चा हो, तो बैंक का शटर भी किसी 5-स्टार होटल से खूबसूरत बन जाता है.

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यूजर्स हुए भावुक, बोले- "इसे कहते हैं सच्चा जीवनसाथी"

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. नेटिजन्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और कपल की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "असली धन-दौलत बैंक के अंदर नहीं, बल्कि बैंक के बाहर बैठी इस निष्पाप मोहब्बत में है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "आज के जमाने में ऐसा साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं है, ईश्वर इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे." कई लोग इसे 'रियल लाइफ कपल गोल्स' बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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