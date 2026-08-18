वाह दीदी वाह! घर में घुसा कोबरा तो डिब्बे में कर लिया कैद, देखें वीडियो

Cobra Viral Video : सांप को देखते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं और घबराने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी सांपों से जुड़े कई वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार सामने आया वीडियो थोड़ा अलग है. इसमें एक महिला बिना डरे और बेहद हिम्मत के साथ सांप को संभालती हुई नजर आ रही है. महिला का शांत और बेखौफ अंदाज देखकर लोग भी हैरान हैं और उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं. वीडियो में महिला जिस तरह शांत रहकर सांप को काबू करने की कोशिश करती है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं.

घर में घुसा कोबरा

वायरल वीडियो में एक महिला घर के अंदर मौजूद एक बड़े कोबरा को काबू करने की कोशिश करती दिखाई देती है. वीडियो की शुरुआत में फर्श पर एक बड़ा कोबरा फन फैलाए नजर आता है. सांप को सामने देखकर आमतौर पर लोग घबरा सकते हैं, लेकिन यहां महिला काफी शांत दिखाई देती है. उसके हाथ में एक बड़ा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का डिब्बा नजर आता है और वह धीरे-धीरे उसे सांप के पास ले जाती है. महिला लगातार कोबरा की हरकतों पर नजर रखती है और अपनी जगह को भी उसी हिसाब से बदलती रहती है. उसका मकसद सांप को डिब्बे के अंदर सीमित करना दिखाई देता है. इस दौरान कोबरा फन फैलाए सामने रहता है और महिला बेहद सावधानी के साथ उसे संभालने की कोशिश करती है.

Nerves of absolute steel🤯



This brave woman casually and calmly rescues a massive, highly venomous Indian Cobra using just a plastic jar. pic.twitter.com/gV4iMJzDwF — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) August 17, 2026

डिब्बे में किया कोबरा को कैद

वीडियो में आगे महिला डिब्बे को सांप के शरीर के ऊपर सही जगह रखने में सफल होती दिखाई देती है. इसके बाद वह धीरे-धीरे कोबरा को डिब्बे के अंदर कंट्रोल करती है. पूरे वीडियो में महिला की कोशिश यही रहती है कि सांप डिब्बे से बाहर न निकल पाए. वीडियो के आगे के हिस्से में कोबरा डिब्बे के अंदर दिखाई देता है. महिला डिब्बे को पकड़े हुए नजर आती है और उसके अंदर बंद बड़ा कोबरा साफ दिखाई देता है.

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सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स



वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने महिला की हिम्मत देखकर तारीफ की, तो किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दीदी के सामने तो कोबरा भी सोच रहा होगा कि अब क्या करें. एक यूजर ने लिखा, इतनी हिम्मत तो हममें सांप की फोटो देखकर भी नहीं आती, वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, डिब्बा छोटा पड़ गया तो क्या होगा, ये सोचकर ही डर लग रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, हम होते तो सांप से पहले घर छोड़कर भाग जाते, कुछ लोगों ने महिला के शांत अंदाज को देखकर लिखा, दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है. वहीं किसी ने कहा, सांप सामने है और दीदी ऐसे काम कर रही हैं जैसे रोज का काम हो.

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