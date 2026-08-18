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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबड़े खतरनाक लोग हैं! कोबरा का मनाया बर्थडे, फिर काटा केक

बड़े खतरनाक लोग हैं! कोबरा का मनाया बर्थडे, फिर काटा केक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग कोबरा जैसे जहरीले सांप का बर्थडे मनाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कुछ लोगों ने कोबरा को एक टेबल बैठाया हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Aug 2026 05:46 PM (IST)
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आपने लोगों को बर्थडे मनाते तो देखा ही होगा. कुछ बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो कुछ अपने पेट्स का. लेकिन क्या आपने कभी किसी को कोबरा जैसे जहरीले सांप का बर्थडे मानाते देखा? अगर नहीं देखा तो सोशल मीडिया पर एक भयानक बवाल काटने वाला वीडियो वायरल हो रहा है उसे देख लीजिए. वीडियो में कुछ लोगों ने साक्षात मौत को एक टेबल पर बैठाया हुआ है और उसके आगे केक रखकर कोबरा का बर्थडे मनाया जा रहा है.

लोगों ने मनाया कोबरा सांप का बर्थडे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग कोबरा जैसे जहरीले सांप का बर्थडे मनाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कुछ लोगों ने कोबरा को एक टेबल बैठाया हुआ है और बाकी लोग कोबरा के पास खड़े होकर उसका बर्थडे मनाते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कोबरा भी टेबल पर खामोशी से बैठा सोच रहा है कि ये कौन लोग हैं जो मेरा खतरनाक फन देखकर भी मुझसे खौफ नहीं खा रहे हैं. केक सेलिब्रेशन करते हुए ये लोग कोबरा के सामने तालियां बजा रहे हैं लेकिन कोबरा है कि तस से मस नहीं हो रहा उल्टा बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहा है.

बेहद खतरनाक होता है कोबरा सांप

कोबरा सांप दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा सांपों में से एक है, जिसके काटने के महज 30 से 60 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो सकती है. इसके जहर में अत्यधिक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होते हैं, जो सीधे मानव तंत्रिका तंत्र पर हमला करके शरीर को पंगु बना देते हैं, जिससे आंखों के आगे अंधेरा छाना, सांस लेने में तकलीफ और अंततः कार्डियोवैस्कुलर फेलियर के कारण इंसान कोमा में चला जाता है. ऐसे में इस तरह से इस खतरनाक जीव के साथ खिलवाड़ लोगों की जान ले सकता है.

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यूजर्स बोले, अपने हाथों से केक मत खिला देना उसे

वीडियो को jeev_daya_foundation_samiti_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नाग भाई को हैप्पी बर्थडे. एक और यूजर ने लिखा....सांप को खुद समझ नहीं आ रहा है कि लोचा क्या है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे अपने हाथों से केक मत खिला देना.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 05:45 PM (IST)
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