Smriti Irani Viral Video: एक नजारा बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला. जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार चुनाव प्रचार के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए गोलगप्पे का टेस्ट चखा.
Smriti Irani Viral Video: बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है. हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है. इस भागदौड़ और तनाव के बीच स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह सामने आया है. चुनावी माहौल में नेताओं को अक्सर मंचों पर भाषण देते, रोड शो करते या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते देखा जाता है, लेकिन कभी-कभी ये नेता भी आम लोगों की तरह अपने व्यस्त कार्यक्रमों से कुछ पल निकालकर जिदगी के छोटे-छोटे पलों का मजा लेते हैं.
ऐसा ही नजारा बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल. जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायरब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने बिहार चुनाव प्रचार के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए गोलगप्पे का टेस्ट चखा. आमतौर पर कड़ी सुरक्षा और भारी भीड़ के बीच दिखाई देने वाली स्मृति ईरानी उस दिन बिना किसी औपचारिकता के एक आम नागरिक की तरह सड़क किनारे लगे गोलगप्पे के ठेले पर पहुंचीं. आर-ब्लॉक चौक के पास का यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए.
जब स्मृति ईरानी बोलीं भैया, मीठा दीजिए...
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्मृति ईरानी मुस्कुराते हुए गोलगप्पे वाले से कहती हैं भैया, तीखा है या मीठा, हमको मीठा दीजिए भईया. इसके बाद वो में पास खड़े एक नेता से कहती हैं बघेल जी, मीठा दीजिएगा नेता जी को. यह छोटा-सा पल लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि यह दिखाता है कि एक बड़ी नेता भी आम लोगों की तरह जमीन से जुड़ी हुई हैं. प्रचार की थकान के बाद उन्होंने बिहार के फेमस स्ट्रीट फूड का मजा लिया और हर किसी से बात की.
#बिहार #पटना: चुनाव प्रचार के बाद भाजपा नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आर-ब्लॉक चौक पर गोलगप्पे का लुत्फ़ उठाया।#BiharElection2025 @airnewsalerts @ddnewsBihar @smritiirani pic.twitter.com/H1Qo5OI5Y6— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) November 8, 2025
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों ने इसे खूब शेयर किया. कुछ ही घंटों में वीडियो पर हजारों व्यूज और कमेंट्स आ गए. लोगों ने लिखा वाह नेता ऐसे हों जो जनता के बीच घुल-मिल जाएं, तो किसी ने कहा स्मृति जी का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा. एक यूजर ने लिखा पटना का फुचका और स्मृति जी की मुस्कान दोनों का जवाब नहीं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि अब पटना का गोलगप्पा भी नेशनल स्टार बन गया.
