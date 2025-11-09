हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWedding Dance: दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस- वीडियो वायरल

Wedding Dance: दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो एक प्री-वेडिंग फंक्शन का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि स्टेज के ठीक सामने दूल्हा-दुल्हन एक सोफे पर बैठे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 08:14 AM (IST)
शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन के बीच छोटे-छोटे सरप्राइज के पल ही यादगार बन जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उन सब से आगे है. इसमें दूल्हा ऐसा सरप्राइज देता है कि खुद दुल्हन के साथ-साथ पूरी शादी की महफिल दंग रह जाती है. वीडियो इतना प्यारा और इमोशनल है कि जिसने भी देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका. सोशल मीडिया पर लोग इसे "अब तक का सबसे रोमांटिक दूल्हा" कह रहे हैं.

दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दिया डांस सरप्राइज

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो एक प्री-वेडिंग फंक्शन का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि स्टेज के ठीक सामने दूल्हा-दुल्हन एक सोफे पर बैठे हैं. माहौल बेहद खुशगवार है. चारों तरफ रोशनी, संगीत और मेहमानों की तालियां हैं. तभी स्टेज पर अगली परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट होता है. इस बीच दूल्हा एकदम नॉर्मल अंदाज में पानी की बोतल से पानी पी रहा होता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Praful Jain (@prafuloo7)

स्टेज पर किया जोरदार डांस

दुल्हन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब जो होने वाला है, वो उसी के लिए है. जैसे ही एंकर अगली परफॉर्मेंस का नाम लेता है, दूल्हा अचानक बोतल रखकर उठता है और स्टेज पर चला जाता है. माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है. फिर म्यूजिक बजता है और दूल्हा शुरू करता है अपना सरप्राइज डांस वो भी पूरे आत्मविश्वास और प्यार भरे एक्सप्रेशन के साथ.

दुल्हन का एक्सप्रेशन हो रहा वायरल

दूल्हे का डांस ऐसा होता है कि देखते ही देखते पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है. कैमरा जब दुल्हन की तरफ घूमता है, तो उसके चेहरे के हावभाव देखने लायक होते हैं. पहले तो वो हैरान होती है, फिर शरमा जाती है और आखिर में मुस्कुराते हुए अपने प्यार का हौसला बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

यूजर्स करने लगे तारीफ

वीडियो में दिखता है कि दूल्हा सिर्फ डांस ही नहीं करता, बल्कि हर स्टेप में अपनी दुल्हन के लिए प्यार जताता है. कई यूजर्स ने इसे “अब तक का सबसे प्यारा सरप्राइज डांस” बताया है. एक यूजर ने लिखा ...“यही असली रोमांस है, जो दिखता नहीं, महसूस होता है.” वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया ..“ऐसे दूल्हे हर लड़की का सपना होते हैं!” वीडियो को prafuloo7 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

Published at : 09 Nov 2025 08:14 AM (IST)
