कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा

रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन के रिश्ते की एक भावुक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है. वायरल वीडियो में कुछ बहनें जेल पहुंचकर सलाखों के पीछे मौजूद अपने भाइयों को राखी बांधती दिखाई दे रही हैं. जेल की सुरक्षा इंतजाम के बीच बहनें बाहर बैठी हैं, जबकि उनके भाई लोहे की सलाखों और बैरिकेड के दूसरी तरफ बैठे हैं. भाई अपना हाथ सलाखों के बीच से बाहर करते हैं और बहनें उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं. इस दौरान कई चेहरे पर खुशी के साथ भावुकता भी नजर आती है. वीडियो का यह नजारा रक्षाबंधन के त्योहार को एक अलग और खुबसूरत अंदाज में दिखाता है. यह विडिओ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक्स पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह देखते ही देखते वायरल हो गया.

सलाखों के बीच भाई ने बढ़ाया हाथ

वीडियो में जेल के अंदर और बाहर का पूरा माहौल दिखाई देता है. सुरक्षा के लिए लोहे की मोटी सलाखें और बैरिकेड लगे हुए हैं. बाहर बैठी बहनों के सामने पूजा की थाली भी नजर आती है. बहनें इसी थाली के साथ राखी की रस्म पूरी करती दिखाई देती हैं. अंदर मौजूद भाई सलाखों के बीच से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं. बहन उस हाथ को पकड़कर उसकी कलाई पर राखी बांधती है. सामान्य तौर पर जिस रस्म में भाई अपनी बहन के सामने बैठकर राखी बंधवाता है, यहां वही रिश्ता सलाखों के दोनों तरफ से निभाते दिख रहा है.

No iron bars can ever lock away a sister's love. pic.twitter.com/MhwSxbPSEz — गुरुकुलम (@Gurukulam2024) August 27, 2026

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दिखे भाई बहन यह रिश्ता

राखी बांधने के दौरान वीडियो में भाई बहन के बीच भावनाओं का असर साफ दिखाई देता है. भाई सलाखों के पीछे बैठे हैं और बहनें बाहर बैठकर उनकी कलाई पर राखी बांध रही हैं. इस दूरी के बावजूद दोनों के बीच रिश्ते की लगाव नजर आती है. राखी बांधने के बाद बहनों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, जबकि कुछ भाई इस पल में भावुक नजर आते हैं. जेल की सलाखें उनके बीच दूरी जरूर बनाती हैं, लेकिन रक्षाबंधन की रस्म उस दूरी के बीच भी भाई बहन के रिश्ते को जोड़ती दिखाई दे रही है.

यूजर्स ने भी दीं प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दीं हैं. कुछ लोगों ने बहनों के इस भावुक पल को देखकर भाई बहन के रिश्ते की अहमियत की चर्चा की. वहीं कुछ यूजर्स ने जेल में बंद लोगों को लेकर सवाल भी उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा “राखी के लिए तो गेट खोल देते, कैसे लोग हैं यह.” एक अन्य यूजर ने सवाल किया “अपराधियों के लिए बड़ी दया आ रही है?” कुछ प्रतिक्रियाओं में भाई बहन के रिश्ते और रक्षाबंधन की भावना पर जोर दिया है . इस तरह वीडियो ने लोगों को भावुक करने के साथ साथ जेल में बंद लोगों और उनके परिवारों को लेकर अलग अलग राय रखने का मौका भी दिया है . वीडियो में भाई बहन के रिश्ते की भावनाएं सलाखों के बीच भी नजर आती हैं.

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