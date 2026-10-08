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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचलती कार पर हाथी ने रख दिया पैर, वीडियो देख बढ़ जाएगी धड़कनें

चलती कार पर हाथी ने रख दिया पैर, वीडियो देख बढ़ जाएगी धड़कनें

वायरल हो रही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि विशालकाय हाथी कार के ठीक सामने खड़ा है और उसने बड़े ही आराम से अपना भारी पैर गाड़ी के ऊपर टिका रखा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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तमिलनाडु के असानूर में चामराजनगर बॉर्डर के पास मैसूर-कोयंबटूर हाईवे पर उस वक्त राहगीरों की सांसें हलक में अटक गईं, जब एक विशालकाय जंगली हाथी ने बीच सड़क पर आकर एक चलती कार पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की. मैसूर से कोयंबटूर की तरफ जा रही एक काली कार के सामने अचानक जंगल से निकलकर यह गजराज आ धमका. खाने-पीने की तलाश में सड़क पर उतरे इस हाथी ने गाड़ी को देखते ही अपना एक भारी-भरकम पैर सीधे कार के बोनट और साइड फेंडर पर रख दिया. उस वक्त कार में बैठे लोगों की जो हालत हुई होगी, उसका अंदाजा लगाकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

गजराज का 'सॉफ्ट टच'.. पैर रखा, पर ताकत नहीं लगाई!

वायरल हो रही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि विशालकाय हाथी कार के ठीक सामने खड़ा है और उसने बड़े ही आराम से अपना भारी पैर गाड़ी के ऊपर टिका रखा है. किस्मत की बात यह रही कि हाथी ने सिर्फ अपना पैर रखा, उस पर रत्ती भर भी जोर या ताकत नहीं लगाई. अगर यह विशालकाय जीव अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को दबा देता या कुचलने की कोशिश करता, तो कार चकनाचूर हो जाती और अंदर सवार लोगों की जान पर बन आती.

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कार चालक ने भी गजब का धैर्य दिखाया. बिना हॉर्न बजाए और बिना किसी हलचल के कार सवार लोग अंदर दुबके रहे. जब हाथी को लगा कि गाड़ी में कोई खाने की चीज नहीं है और न ही इससे कोई खतरा है, तो उसने बहुत ही शराफत से अपना पैर पीछे खींच लिया और शांति से जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया.

सांसें रोक देने वाला मोमेंट: कार सवारों को मिला 'नया जीवन'

हाथी के जंगल की तरफ मुड़ते ही कार सवार ने राहत की गहरी सांस ली और बिना देर किए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया. हाईवे से गुजर रहे पीछे की गाड़ियों में सवार लोगों ने इस खौफनाक और चमत्कारिक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंतर ने एक भयंकर हादसे को टाल दिया.

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़: 'हाथी भी निकला जेंटलमैन!'

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग हाथी के इस समझदार और 'जेंटल' बर्ताव की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कार सवारों की किस्मत दाद दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा..."भाई साहब! कार वाले की जगह अगर मैं होता तो वहीं अटैक आ जाता. हाथी सच में बहुत समझदार निकला, उसने बस चेक किया और छोड़ दिया!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."इसे कहते हैं मौत को करीब से देखना और फिर मुस्कुराकर आगे निकल जाना. गॉड ब्लेस कार ड्राइवर जिसने पैनिक होकर हॉर्न नहीं बजाया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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