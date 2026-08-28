Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDM अंकल हमारी सड़क बनवा दो....मासूम बच्ची की गुहार से पिघला कलेक्टर का दिल

DM अंकल हमारी सड़क बनवा दो....मासूम बच्ची की गुहार से पिघला कलेक्टर का दिल

मामला बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के क्रिस्टल गार्डन के पास का है. यहां की खस्ताहाल सड़क से स्थानीय लोग लंबे समय से परेशान थे. बच्ची के वीडियो के बाद वहां के हालात बदल गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक बेहद दिल छू लेने वाला और प्रेरणादायक मामला सामने आया है. यहां एक छोटी सी बच्ची का मासूमियत से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. बच्ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जिले के जिलाधिकारी से अपने घर के बाहर की बदहाल सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी. बच्ची की इस प्यारी सी अपील का असर ऐसा हुआ कि वायरल वीडियो देखते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया.

"गड्ढे बहुत बड़े हैं और पानी भर जाता है..."

मामला बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र के क्रिस्टल गार्डन के पास का है. यहां की खस्ताहाल सड़क से स्थानीय लोग लंबे समय से परेशान थे, खासकर बारिश के मौसम में यह रास्ता जलभराव और कीचड़ के कारण चलने लायक नहीं बचता था. इसी समस्या से परेशान होकर एक छोटी बच्ची ने खुद मोर्चा संभाला. वायरल वीडियो में बच्ची टूटी-फूटी सड़क और उसमें भरे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, "DM अंकल, प्लीज हमारे घर की सड़क बनवा दीजिए. यहां बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं और उनमें पानी भर जाता है."

इंटरनेट पर छाया बच्ची का मासूम अंदाज

बच्ची की यह निष्पाप और सीधी अपील जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और यूजर्स ने बाराबंकी प्रशासन को टैग करते हुए बच्ची की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही. जनता का दबाव और बच्ची की मासूमियत ने इस वीडियो को हर तरफ चर्चा का विषय बना दिया.

'DM अंकल' ने लिया संज्ञान, तुरंत शुरू हुआ काम

वीडियो जैसे ही बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान्क प्रताप सिंह के संज्ञान में आया, उन्होंने बिना कोई देर किए नगर पालिका को तुरंत सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए. उप-जिलाधिकारी (SDM) गुंजीता अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्ची की अपील पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संबंधित कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

मासूमियत की जीत, चेहरे पर आई मुस्कान

जो काम बड़े-बड़े लोग और लंबी कागजी शिकायतें शायद महीनों में न करा पातीं, उसे इस नन्हीं बच्ची के एक प्यारे से संदेश ने चुटकियों में कर दिखाया. स्थानीय निवासी अब बच्ची की निडरता और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं प्रशासन के त्वरित एक्शन की भी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

सोशल मीडिया पर बच्ची का यह वीडियो आते ही यूज़र्स का दिल पिघल गया और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोगों ने बच्ची की निडरता और बोलने के बेबाक अंदाज की जमकर तारीफ की. कई यूज़र्स ने लिखा कि "जो काम बड़े-बड़े नेता और अधिकारी सालों में नहीं कर पाते, वो इस छोटी सी बच्ची ने एक मिनट के वीडियो से करवा दिया." वहीं, लोगों ने बाराबंकी के DM की भी सरहाना की कि उन्होंने एक मासूम की पुकार को गंभीरता से लिया और बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन मोड में आ गए.

यह भी पढ़ें: छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
DM अंकल हमारी सड़क बनवा दो....मासूम बच्ची की गुहार से पिघला कलेक्टर का दिल
DM अंकल हमारी सड़क बनवा दो....मासूम बच्ची की गुहार से पिघला कलेक्टर का दिल
ट्रेंडिंग
बच्चों का मुंह देखने को तरस गया...सीमा को याद कर भावुक हुए सचिन- वीडियो वायरल
बच्चों का मुंह देखने को तरस गया...सीमा को याद कर भावुक हुए सचिन
ट्रेंडिंग
स्कूटी वाले पर पलट गई पूरी बस, फिर हुआ चमत्कार- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स
स्कूटी वाले पर पलट गई पूरी बस, फिर हुआ चमत्कार- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
ये कैसी चेकिंग है भाई? ये वीडियो देख छूट जाएगी आपकी भयंकर हंसी
ये कैसी चेकिंग है भाई? ये वीडियो देख छूट जाएगी आपकी भयंकर हंसी
Advertisement

वीडियोज

Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
फैशन
Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात
ऑटो
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget