ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडCM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार

CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ ज़िले में उनके पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार (07 अक्टूबर) को  निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर बुधवार को लाया गया था और अब रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. JMM के दिवंगत संस्थापक शिबू सोरेन की पत्नी का अंतिम संस्कार रामगढ़ ज़िले में उनके पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम संस्कार की आगे की प्रक्रिया के लिए पहले अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर पहुंच चुके थे.  

यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)  के नेता, समर्थक और अन्य दलों के नेता उन्हें  श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे. अंतिम संस्कार के स्थान के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

झारखंड
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
झारखंड
'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला
'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला
झारखंड
झारखंड HC ने CM हेमंत सोरेन पर लगाया ₹10000 का जुर्माना लगाया, जानें वजह
झारखंड HC ने CM हेमंत सोरेन पर लगाया ₹10000 का जुर्माना लगाया, जानें वजह
झारखंड
धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'
धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'

झारखंड HC ने CM हेमंत सोरेन पर लगाया ₹10000 का जुर्माना लगाया, जानें वजह

पीएम मोदी, राहुल और रघुबर दास ने व्यक्त की संवेदना

सीएम हेमंत की मां के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई बड़े नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी गहरी संवेदनाएं सोरेन परिवार के साथ हैं.

पीएम मोदी ने लिखा, 'रूपी सोरेन जी के निधन से बहुत दुख हुआ है. उन्होंने सदैव जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए. शोक की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी, कल्पना जी और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

राहुल गांधी ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की मां के निधन की खबर बहुत दुखद है. दुख की इस घड़ी में, हेमंत सोरेन और पूरे सोरेन परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.'

'संघर्ष, त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति'

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी रूपी सोरेन के अचानक निधन पर दुख जताया और उन्हें उन्हें 'संघर्ष, त्याग और धैर्य' की प्रतिमूर्ति बताया. उन्होंने लिखा, 'हेमंत सोरेन जी की माताजी, श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और सदमा लगा है.को सहने की शक्ति प्रदान करें। रूपी चाची का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है. उन्होंने मुझ पर जो मातृ-स्नेह बरसाया, उसकी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी.'

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शोक व्यक्त कर लिखा, 'हेमंत भाई, मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं.'

अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे कई दिग्गज

हेमंत सोरे की मां के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बेरमो विधायक अनूप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता आवास भी आवास पर पहुंचे हैं. 

बता दें कि हेमंत सोरेन की मां का अंतिम संस्कार  नेमरा गांव के ढेकानाला (नाड़ी दरहा) घाट पर संथाली रीति-रिवाज और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. ये वही जगह है जहां पिछले साल उनके पति और JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ था. 

झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 08 Oct 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
HEMANT SOREN JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन
झारखंड
'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला
'देश को गृह युद्ध की ओर...', निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला
झारखंड
झारखंड HC ने CM हेमंत सोरेन पर लगाया ₹10000 का जुर्माना लगाया, जानें वजह
झारखंड HC ने CM हेमंत सोरेन पर लगाया ₹10000 का जुर्माना लगाया, जानें वजह
झारखंड
धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'
धनराज नथवानी ने सपा से भरा नामांकन, पिता परिमल नथवानी बोले, 'हमसब के लिए...'
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बिहार
Bihar Lok Bhawan March Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग से कूदे
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग से कूदे
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget