CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार (07 अक्टूबर) को निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर बुधवार को लाया गया था और अब रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. JMM के दिवंगत संस्थापक शिबू सोरेन की पत्नी का अंतिम संस्कार रामगढ़ ज़िले में उनके पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम संस्कार की आगे की प्रक्रिया के लिए पहले अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर पहुंच चुके थे.

यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता, समर्थक और अन्य दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे. अंतिम संस्कार के स्थान के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं.

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दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माता श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन की सूचना से मर्माहत हूं, स्तब्ध हूं। मरांग बुरु पुण्यात्मा को अपने निज धाम में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें। रूपी चाची का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनका मुझे दिया गया पुत्रवत स्नेह सदैव मुझे उनकी याद दिलाता रहेगा। वो साक्षात ममता का स्वरूप थीं। प्रभु उनको मोक्ष प्रदान करें। ॐ शांति। @HemantSorenJMM — Raghubar Das (@dasraghubar) October 7, 2026

पीएम मोदी, राहुल और रघुबर दास ने व्यक्त की संवेदना

सीएम हेमंत की मां के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई बड़े नेताओं ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी गहरी संवेदनाएं सोरेन परिवार के साथ हैं.

पीएम मोदी ने लिखा, 'रूपी सोरेन जी के निधन से बहुत दुख हुआ है. उन्होंने सदैव जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए. शोक की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी, कल्पना जी और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

राहुल गांधी ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की मां के निधन की खबर बहुत दुखद है. दुख की इस घड़ी में, हेमंत सोरेन और पूरे सोरेन परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.'

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की माताजी रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं हेमंत सोरेन जी और पूरे सोरेन परिवार के साथ हैं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 7, 2026

'संघर्ष, त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति'

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी रूपी सोरेन के अचानक निधन पर दुख जताया और उन्हें उन्हें 'संघर्ष, त्याग और धैर्य' की प्रतिमूर्ति बताया. उन्होंने लिखा, 'हेमंत सोरेन जी की माताजी, श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और सदमा लगा है.को सहने की शक्ति प्रदान करें। रूपी चाची का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है. उन्होंने मुझ पर जो मातृ-स्नेह बरसाया, उसकी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी.'

My heartfelt condolences to you Hemant Bhai. May her soul rest in eternal peace. Our thoughts and prayers are with you and your family in this difficult time — KTR (@KTRBRS) October 7, 2026

BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शोक व्यक्त कर लिखा, 'हेमंत भाई, मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं.'

अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे कई दिग्गज

हेमंत सोरे की मां के अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बेरमो विधायक अनूप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता आवास भी आवास पर पहुंचे हैं.

बता दें कि हेमंत सोरेन की मां का अंतिम संस्कार नेमरा गांव के ढेकानाला (नाड़ी दरहा) घाट पर संथाली रीति-रिवाज और राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. ये वही जगह है जहां पिछले साल उनके पति और JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ था.

झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन