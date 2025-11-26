Video: बच्चे को हाथ में लिए पुल से कूद रही थी महिला, बस रोककर बचाने भागा ड्राइवर, देखें वीडियो

Viral Shocking Video: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक अनजाना इंसान ही हमारी सबसे बड़ी मदद बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बस ड्राइवर ने एक महिला और एक बच्चे की जान बचा ली.

ड्राइवर ने महिला को नदी में कूदने से बचाया

वीडियो एक हाईवे का है, जहां एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर सड़क के किनारे चल रही थी. पीछे से आ रही बस के ड्राइवर को लगा कि शायद महिला किसी परेशानी में है या उन्हें लिफ्ट चाहिए. इसी सोच के साथ उसने बस को महिला के ठीक आगे रोक दिया. जैसे ही बस रुकी और ड्राइवर ने दरवाजा खोला, सामने का नजारा उसे हैरान कर गया. महिला बच्चे को लेकर हाईवे के नीचे बह रही नदी में कूदने जा रही थी.

यह देखते ही ड्राइवर बिना एक पल गंवाए तुरंत बस से कूदा और तेजी से महिला की ओर भागा. महिला किनारे पहुंच चुकी थी, तभी ड्राइवर ने उसे पीछे की ओर खींच लिया. महिला के हाथ से बच्चा भी लगभग फिसलने वाला था, पर ड्राइवर ने उसे भी संभाल लिया. यह सब कुछ कुछ ही सेकंडों में हो गया.

लोगों ने बस ड्राइवर की तारीफें की

ड्राइवर की फुर्ती से महिला और बच्चा दोनों की जान बच गई. बस में मौजूद यात्री भी तुरंत नीचे उतर आए और दोनों को बस में बैठाकर पानी पिलाया तथा शांत करने की कोशिश की. इस घटना को देखकर लोग बस ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अगर उस पल बस ड्राइवर समय पर न रुकता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. यह वीडियो इंसानियत की एक अनोखी मिसाल बनकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है.