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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कजरारे गाने पर हसीना का डांस, ठुमकों से दहला इंटरनेट

Video: कजरारे गाने पर हसीना का डांस, ठुमकों से दहला इंटरनेट

Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बॉलीवुड सॉन्ग 'कजरारे-कजरारे' की धुन पर पूरी शिद्दत और एनर्जेटिक अंदाज में डांस कर रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Oct 2026 06:39 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड के सदाबहार और सुपरहिट गानों पर डांस रील्स का जबरदस्त खुमार छाया हुआ है. ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'कजरारे-कजरारे' पर वैसे तो आपने कई डांस वीडियो देखे होंगे, लेकिन हाल ही में सामने आए इस नए वीडियो ने इंटरनेट पर गदर मचा दिया है. रॉयल ब्लू कलर के बेहद खूबसूरत चोली-लहंगे में एक लड़की ने अपने हुस्न और डांस का ऐसा जलवा बिखेरा है कि देखने वाले अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं.

'कजरारे' गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बॉलीवुड सॉन्ग 'कजरारे-कजरारे' की धुन पर पूरी शिद्दत और एनर्जेटिक अंदाज में डांस कर रही है. गाने की एक-एक बीट पर उसकी कमर की लचक, हाथों के स्टेप्स और चेहरे के कातिलाना हाव-भाव सीधे दर्शकों के दिलों पर छुरियां चला रहे हैं. खुले लंबे बाल, हाथों में चांदी जैसी चमकती चूड़ियां और नीले लहंगे में उसका देसी लुक इस डांस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहा है.

 
 
 
 
 
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इंटरनेट पर वीडियो ने मचाया तहलका

वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यह आग की तरह फैल गया है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस रील को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. हर कोई लड़की के डांस मूव्स और उसकी सहजता की तारीफ करते नहीं थक रहा है. लोगों का कहना है कि लड़की ने इतने परफेक्ट और ग्रेसफुल स्टेप्स किए हैं कि उसने पुराने 'कजरारे' डांस की यादें ताजा कर दी हैं.

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कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार: 'ऐश्वर्या राय की याद दिला दी!'

लड़की का यह डांस वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इस परफॉर्मेंस पर एक से बढ़कर एक रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या अदा, क्या लचक है... ऐश्वर्या राय के बाद इस गाने पर इतना शानदार डांस पहली बार देखा है!" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "ब्लू लहंगे में तो आपने एकदम कहर ढा दिया, कमाल का डांस." कुल मिलाकर यह देसी डांस वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 06:39 PM (IST)
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