सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड के सदाबहार और सुपरहिट गानों पर डांस रील्स का जबरदस्त खुमार छाया हुआ है. ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'कजरारे-कजरारे' पर वैसे तो आपने कई डांस वीडियो देखे होंगे, लेकिन हाल ही में सामने आए इस नए वीडियो ने इंटरनेट पर गदर मचा दिया है. रॉयल ब्लू कलर के बेहद खूबसूरत चोली-लहंगे में एक लड़की ने अपने हुस्न और डांस का ऐसा जलवा बिखेरा है कि देखने वाले अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं.

'कजरारे' गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बॉलीवुड सॉन्ग 'कजरारे-कजरारे' की धुन पर पूरी शिद्दत और एनर्जेटिक अंदाज में डांस कर रही है. गाने की एक-एक बीट पर उसकी कमर की लचक, हाथों के स्टेप्स और चेहरे के कातिलाना हाव-भाव सीधे दर्शकों के दिलों पर छुरियां चला रहे हैं. खुले लंबे बाल, हाथों में चांदी जैसी चमकती चूड़ियां और नीले लहंगे में उसका देसी लुक इस डांस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहा है.

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इंटरनेट पर वीडियो ने मचाया तहलका

वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यह आग की तरह फैल गया है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस रील को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. हर कोई लड़की के डांस मूव्स और उसकी सहजता की तारीफ करते नहीं थक रहा है. लोगों का कहना है कि लड़की ने इतने परफेक्ट और ग्रेसफुल स्टेप्स किए हैं कि उसने पुराने 'कजरारे' डांस की यादें ताजा कर दी हैं.

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कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार: 'ऐश्वर्या राय की याद दिला दी!'

लड़की का यह डांस वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इस परफॉर्मेंस पर एक से बढ़कर एक रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या अदा, क्या लचक है... ऐश्वर्या राय के बाद इस गाने पर इतना शानदार डांस पहली बार देखा है!" वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "ब्लू लहंगे में तो आपने एकदम कहर ढा दिया, कमाल का डांस." कुल मिलाकर यह देसी डांस वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.

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